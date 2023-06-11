Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow От первых людей до Маска на Марсе: ИИ показал историю человечества в селфи arrow

От первых людей до Маска на Марсе: ИИ показал историю человечества в селфи

11 июня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
От первых людей до Маска на Марсе: ИИ показал историю человечества в селфи
Илон Маск со своей командой на Марсе. Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Благодаря возможностям искусственного интеллекта, один из пользователей сгенерировал на основе своих запросов селфи из важных исторических событий и периодов. Это еще раз доказывает органическое сочетание удивительных функций нейросети и безграничной человеческой фантазии.

Соответствующее видео обнародовал пользователь @edmundsplanet.

Читайте также:

От первых людей к полету Маска в космос

Так, на видео можем увидеть события не только прошлого — первых людей, викингов, революцию во Франции или Первую мировую войну, но и далекое будущее, в частности, полет на Марс Илона Маска, появление первых киборгов и даже встречу с пришельцами.

Напомним, что искусственный интеллект показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец", если бы фильм снял известный японский кинорежиссер Акира Куросава. Нейросеть удачно воспроизвела стиль мастера, перенеся зрителей в киномир его героев.

Также мы сообщали, что, по словам футурологов, к 2050 году архитектура может кардинально измениться. Так, стены можно будет по желанию сменить на окна и наоборот в один щелчок, повсюду можно установить сенсорные поверхности и капсулы для отдыха. Как это будет выглядеть показал ИИ.

Добавим, что креативные видео и фотографии от искусственного интеллекта набирают в сети миллионные просмотры. Бывший муж рыжеволосой экс-участницы группы "НеАнгелы" пластический хирург Эдгар Каминский превратил известных голливудских актеров в врачей благодаря нейросети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас