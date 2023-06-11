От первых людей до Маска на Марсе: ИИ показал историю человечества в селфи

Илон Маск со своей командой на Марсе. Скриншот с видео

Благодаря возможностям искусственного интеллекта, один из пользователей сгенерировал на основе своих запросов селфи из важных исторических событий и периодов. Это еще раз доказывает органическое сочетание удивительных функций нейросети и безграничной человеческой фантазии.

Соответствующее видео обнародовал пользователь @edmundsplanet.

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Так, на видео можем увидеть события не только прошлого — первых людей, викингов, революцию во Франции или Первую мировую войну, но и далекое будущее, в частности, полет на Марс Илона Маска, появление первых киборгов и даже встречу с пришельцами.

Напомним, что искусственный интеллект показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец", если бы фильм снял известный японский кинорежиссер Акира Куросава. Нейросеть удачно воспроизвела стиль мастера, перенеся зрителей в киномир его героев.

Также мы сообщали, что, по словам футурологов, к 2050 году архитектура может кардинально измениться. Так, стены можно будет по желанию сменить на окна и наоборот в один щелчок, повсюду можно установить сенсорные поверхности и капсулы для отдыха. Как это будет выглядеть показал ИИ.

Добавим, что креативные видео и фотографии от искусственного интеллекта набирают в сети миллионные просмотры. Бывший муж рыжеволосой экс-участницы группы "НеАнгелы" пластический хирург Эдгар Каминский превратил известных голливудских актеров в врачей благодаря нейросети.