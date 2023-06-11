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Від перших людей до Маска на Марсі: ШІ показав історію людства в селфі

11 червня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Від перших людей до Маска на Марсі: ШІ показав історію людства в селфі
Ілон Маск зі своєю командою на Марсі. Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Завдяки можливостям штучного інтелекту один із користувачів згенерував на основі своїх запитів селфі з важливих історичних подій та періодів. Це ще раз доводить органічне поєднання дивовижних функцій нейромережі та безмежної людської фантазії. 

Відповідне відео оприлюднив користувач @edmundsplanet.

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Так, на відео можемо бачити події не лише минулого — перших людей, вікінгів, революцію у Франції чи Першу світову війну, а й далеке майбутнє, зокрема політ на Марс Ілона Маска, появу перших кіборгів та навіть зустріч із прибульцями.

Нагадаємо, що штучний інтелект показав, як би виглядали персонажі "Володаря перснів", якби фільм зняв відомий японський кінорежисер Акіра Куросава. Нейромережа вдало відтворила стиль митця, перенісши глядачів у кіносвіт його героїв. 

Також ми повідомляли, що за словами футурологів, до 2050 року архітектура може кардинально змінитися. Так, стіни можна буде за бажанням змінити на вікна й навпаки в один клац, всюди можна встановити сенсорні поверхні та капсули для відпочинку. Як це виглядатиме показав ШІ.

Додамо, що креативні відео та фото від штучного інтелекту набирають в мережі мільйонні перегляди. Колишній чоловік рудоволосої ексучасниці гурту "НеАнгели" пластичний хірург Едгар Камінський перевтілив відомих голлівудських акторів у лікарів завдяки нейромережі.

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