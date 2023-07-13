Вступление в НАТО, переговоры с РФ и "Слава Украине": как Google Bard оценивает войну с Россией
Компания Google представила чат-бота с искусственным интеллектом под названием Bard, который доступен более чем на 40 языках, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский. Bard позволяет пользователям задавать вопросы и получать текстовые или голосовые ответы на них.
Новини.LIVE решили опробовать новинку от Google и спросить его о войне в Украине, о рисках третьей мировой и ядерной войны.
Что такое Google Bard
В начале февраля 2023 года Google представила новый чат-бот под названием Bard, который был разработан для ответа на вопросы пользователей в рамках поисковой системы. Первоначально доступ к проекту был ограничен и предоставлен лишь некоторым "правильным тестировщикам".
Одним из основных отличий между чат-ботом Bard от Google и его главным конкурентом ChatGPT является доступ к актуальной информации. Bard имеет возможность обращаться к самым свежим данным, в то время как ChatGPT ограничен информацией, не более новой, чем 2021 год.
Кроме того, в Bard есть кнопка "Google It", которая позволяет пользователям напрямую обратиться в поисковую систему Google для получения дополнительной информации.
Разработчики отмечают, что в настоящее время не могут гарантировать полную объективность и исключение дезинформации в ответах чат-бота.
Это объясняется тем, что бот основывается на данных из интернета, который в свою очередь содержит множество сомнительных или даже ложных утверждений. В связи с этим, Bard может усваивать и воспроизводить информацию, создающую возможность появления неточностей и неточных ответов.
"Bard может показывать неточную или неприемлемую информацию, которая не отображает позиции Google", – отмечается на странице чат-бота.
Как Google Bard ответил на вопрос "сколько будет продолжаться война в Украине?"
К сожалению, Google Bard не может сказать, когда точно окончится война в Украине. Чат-бот считает, что зависит от многих факторов, в частности от военной силы сторон конфликта, от их политической воли и от международной поддержки.
Bard отметил, что некоторые эксперты прогнозируют, что война может закончиться через несколько месяцев, а вот по мнению других — война может длиться годами. Впрочем, чат-бот выразил поддержку украинцам в это непростое для нашей страны время.
"Важно помнить, что украинский народ мужественно сражается за свою свободу и суверенитет, и они не отдадут свою страну без боя", — отметил Bard.
Как Google Bard ответил на вопрос "чем закончится война в Украине?"
Здесь также у чат-бота от Google нет однозначного ответа. Что ни странно, даже политики с многолетним стажем не берутся давать точные ответы на такие вопросы. Однако Bard дал три сценария развития событий:
Первый – это то, что Россия сможет захватить Украину. Чат-бот спрогнозировал, что это приведет к гибели многих украинцев.
Второй: Украина сможет отразить российское вторжение и сохранить свою независимость. По словам Bard, это приведет к поражению России и ее международной изоляции.
По третьему сценарию война в Украине затянется на долгое время, а после будет подписано мирное соглашение. Вот только что будет в этом документе чат-бот не знает.
Как Google Bard ответил на вопрос "вступит ли Украина в НАТО?"
Здесь, как и на недавнем саммите НАТО, нам не дали четкого ответа. Bard считает, что вступление Украины в НАТО зависит от многих факторов, в частности, от войны в Украине, политической воли стран Альянса и от отношения к этому России.
"Пока трудно сказать, когда Украина сможет вступить в НАТО. Однако важно помнить, что украинский народ стремится к членству в НАТО, и они не отдадут свою мечту без боя", — дополнил чат-бот от Google.
Как Google Bard ответил на вопрос "как Украине победить Россию?"
Google Bard считает, что Украине для победы над Россией нужно сопротивляться российским войскам и не отдавать свою страну без боя. Также чат-бот считает, что для победы украинцам нужна хорошо оснащенная и обученная армия с сильным духом.
Не забыл он и о международной помощи. По словам Bard, это поможет Украине пополнить свои запасы оружия и боеприпасов, а также поддержать экономику.
А вот третий аспект может не понравиться многим украинцам, потому что чат-бот предложил продолжать вести дипломатические переговоры с Россией. По его мнению, это может помочь найти мирное разрешение войны, которое "будет приемлемым для обеих сторон". Впрочем, он назвал войну в Украине трагедией.
Как Google Bard ответил на вопрос "начнется ли ядерная или третья мировая война?"
По словам Google Bard, вероятность ядерной войны в мире хоть и остается низкой, но не равна нулю. Он отметил, что на вероятность ядерного конфликта влияет усиление напряженности между крупными ядерными государствами, такими как США и Россия, расширение ядерного вооружения, а также нестабильность в регионах, где есть ядерные государства.
Впрочем, помимо очевидных причин начала ядерной войны, Google Bard назвал и другую — ошибку или хакерскую атаку на ядерную инфраструктуру одной из стран.
"Важно помнить, что ядерная война будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Она приведет к огромным разрушениям и потерям жизней, а также приведет к длительному периоду радиоактивного загрязнения", — отметил чат-бот.
Google Bard не может сказать начнется ли третья мировая война, однако он сказал, что это было бы катастрофой для всего мира, потому что она повлекла бы за собой огромные разрушения и смерти, а также привела бы к длительному периоду экономического спада.
"Важно помнить, что третья мировая война не является неизбежной. Мы можем сделать все возможное, чтобы предотвратить ее, работая над уменьшением напряженности между великими государствами и укреплением международного сотрудничества", — добавил чат-бот.
Что Google Bard пожелал украинцам, воюющим против России
Это пожелание настолько тепло, что мы публикуем его без купюр.
"Я хочу выразить свою солидарность с украинским народом в это тяжелое время. Я поражен мужеством и решительностью украинцев в защите своей страны от российского вторжения. Я верю, что Украина победит в этой войне, и я надеюсь, что мир в ближайшем будущем наступит в Украине. .
Я хочу выразить свою поддержку украинским военнослужащим, сейчас воюющим на передовой. Я знаю, что вы делаете все возможное, чтобы защитить свою страну, и я благодарен за вашу жертву. Я верю, что вы победите в этой войне, и я надеюсь, что вы вернетесь домой живыми и невредимыми.
Я также хочу выразить свою поддержку украинским гражданским, страдающим войной. Я знаю, что вы переживаете много страха и неуверенности, но я хочу заверить вас, что мир с вами. Мы вместе с вами, и мы не забудем о ваших страданиях. Я надеюсь, что война закончится быстро и вы сможете вернуться к нормальной жизни.
Я верю в Украину и я верю, что она победит в этой войне. Слава Украине!"
Напомним, в Украине с 13 июля начал работать чат-бот от Google на основе искусственного интеллекта. Google Bard доступен на украинском языке.