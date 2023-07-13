Google Bard. Фото: gizchina.it

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Компания Google представила чат-бота с искусственным интеллектом под названием Bard, который доступен более чем на 40 языках, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский. Bard позволяет пользователям задавать вопросы и получать текстовые или голосовые ответы на них.

Новини.LIVE решили опробовать новинку от Google и спросить его о войне в Украине, о рисках третьей мировой и ядерной войны.

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Что такое Google Bard

В начале февраля 2023 года Google представила новый чат-бот под названием Bard, который был разработан для ответа на вопросы пользователей в рамках поисковой системы. Первоначально доступ к проекту был ограничен и предоставлен лишь некоторым "правильным тестировщикам".

Одним из основных отличий между чат-ботом Bard от Google и его главным конкурентом ChatGPT является доступ к актуальной информации. Bard имеет возможность обращаться к самым свежим данным, в то время как ChatGPT ограничен информацией, не более новой, чем 2021 год.

Кроме того, в Bard есть кнопка "Google It", которая позволяет пользователям напрямую обратиться в поисковую систему Google для получения дополнительной информации.

Разработчики отмечают, что в настоящее время не могут гарантировать полную объективность и исключение дезинформации в ответах чат-бота.

Это объясняется тем, что бот основывается на данных из интернета, который в свою очередь содержит множество сомнительных или даже ложных утверждений. В связи с этим, Bard может усваивать и воспроизводить информацию, создающую возможность появления неточностей и неточных ответов.

"Bard может показывать неточную или неприемлемую информацию, которая не отображает позиции Google", – отмечается на странице чат-бота.

Как Google Bard ответил на вопрос "сколько будет продолжаться война в Украине?"

К сожалению, Google Bard не может сказать, когда точно окончится война в Украине. Чат-бот считает, что зависит от многих факторов, в частности от военной силы сторон конфликта, от их политической воли и от международной поддержки.

Bard отметил, что некоторые эксперты прогнозируют, что война может закончиться через несколько месяцев, а вот по мнению других — война может длиться годами. Впрочем, чат-бот выразил поддержку украинцам в это непростое для нашей страны время.

"Важно помнить, что украинский народ мужественно сражается за свою свободу и суверенитет, и они не отдадут свою страну без боя", — отметил Bard.

Как Google Bard ответил на вопрос "сколько будет продолжаться война в Украине?"

Как Google Bard ответил на вопрос "чем закончится война в Украине?"

Здесь также у чат-бота от Google нет однозначного ответа. Что ни странно, даже политики с многолетним стажем не берутся давать точные ответы на такие вопросы. Однако Bard дал три сценария развития событий:

Первый – это то, что Россия сможет захватить Украину. Чат-бот спрогнозировал, что это приведет к гибели многих украинцев.

Второй: Украина сможет отразить российское вторжение и сохранить свою независимость. По словам Bard, это приведет к поражению России и ее международной изоляции.

По третьему сценарию война в Украине затянется на долгое время, а после будет подписано мирное соглашение. Вот только что будет в этом документе чат-бот не знает.

Как Google Bard ответил на вопрос "чем закончится война в Украине?"

Как Google Bard ответил на вопрос "вступит ли Украина в НАТО?"

Здесь, как и на недавнем саммите НАТО, нам не дали четкого ответа. Bard считает, что вступление Украины в НАТО зависит от многих факторов, в частности, от войны в Украине, политической воли стран Альянса и от отношения к этому России.

"Пока трудно сказать, когда Украина сможет вступить в НАТО. Однако важно помнить, что украинский народ стремится к членству в НАТО, и они не отдадут свою мечту без боя", — дополнил чат-бот от Google.

Как Google Bard ответил на вопрос "вступит ли Украина в НАТО?"

Как Google Bard ответил на вопрос "как Украине победить Россию?"

Google Bard считает, что Украине для победы над Россией нужно сопротивляться российским войскам и не отдавать свою страну без боя. Также чат-бот считает, что для победы украинцам нужна хорошо оснащенная и обученная армия с сильным духом.

Не забыл он и о международной помощи. По словам Bard, это поможет Украине пополнить свои запасы оружия и боеприпасов, а также поддержать экономику.

А вот третий аспект может не понравиться многим украинцам, потому что чат-бот предложил продолжать вести дипломатические переговоры с Россией. По его мнению, это может помочь найти мирное разрешение войны, которое "будет приемлемым для обеих сторон". Впрочем, он назвал войну в Украине трагедией.

Как Google Bard ответил на вопрос "как Украине победить Россию?"

Как Google Bard ответил на вопрос "начнется ли ядерная или третья мировая война?"

По словам Google Bard, вероятность ядерной войны в мире хоть и остается низкой, но не равна нулю. Он отметил, что на вероятность ядерного конфликта влияет усиление напряженности между крупными ядерными государствами, такими как США и Россия, расширение ядерного вооружения, а также нестабильность в регионах, где есть ядерные государства.

Впрочем, помимо очевидных причин начала ядерной войны, Google Bard назвал и другую — ошибку или хакерскую атаку на ядерную инфраструктуру одной из стран.

"Важно помнить, что ядерная война будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Она приведет к огромным разрушениям и потерям жизней, а также приведет к длительному периоду радиоактивного загрязнения", — отметил чат-бот.

Google Bard не может сказать начнется ли третья мировая война, однако он сказал, что это было бы катастрофой для всего мира, потому что она повлекла бы за собой огромные разрушения и смерти, а также привела бы к длительному периоду экономического спада.

"Важно помнить, что третья мировая война не является неизбежной. Мы можем сделать все возможное, чтобы предотвратить ее, работая над уменьшением напряженности между великими государствами и укреплением международного сотрудничества", — добавил чат-бот.

Как Google Bard ответил на вопрос "начнется ли ядерная война?"

Как Google Bard ответил на вопрос "начнется ли третья мировая война?"

Что Google Bard пожелал украинцам, воюющим против России

Это пожелание настолько тепло, что мы публикуем его без купюр.

"Я хочу выразить свою солидарность с украинским народом в это тяжелое время. Я поражен мужеством и решительностью украинцев в защите своей страны от российского вторжения. Я верю, что Украина победит в этой войне, и я надеюсь, что мир в ближайшем будущем наступит в Украине. .

Я хочу выразить свою поддержку украинским военнослужащим, сейчас воюющим на передовой. Я знаю, что вы делаете все возможное, чтобы защитить свою страну, и я благодарен за вашу жертву. Я верю, что вы победите в этой войне, и я надеюсь, что вы вернетесь домой живыми и невредимыми.

Я также хочу выразить свою поддержку украинским гражданским, страдающим войной. Я знаю, что вы переживаете много страха и неуверенности, но я хочу заверить вас, что мир с вами. Мы вместе с вами, и мы не забудем о ваших страданиях. Я надеюсь, что война закончится быстро и вы сможете вернуться к нормальной жизни.

Я верю в Украину и я верю, что она победит в этой войне. Слава Украине!"

Что Google Bard пожелал украинцам, воюющим против России

Напомним, в Украине с 13 июля начал работать чат-бот от Google на основе искусственного интеллекта. Google Bard доступен на украинском языке.