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В Україні запрацював чат-бот Google Bard: в чому його особливість

13 липня 2023 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні запрацював чат-бот Google Bard: в чому його особливість
Google Bard. Фото: Depositphotos
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні відсьогодні, 13 липня, почав працювати чат-бот від Google на основі штучного інтелекту. Тепер Google Bard доступний українською мовою. 

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

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Особливість ресурсу

Завдяки чат-боту можна отримати чіткі відповіді на ваші запитання. 

"Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з інтернету. Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну — Bard зробить усе сам", — пояснили у повідомленні.

Що ще може робити чат-бот

  • Bard може слухати відповіді, а не лише читати. Це може стати в нагоді, коли вам потрібно почути правильну вимову слова або, до прикладу, вірша.
  • Він зберігає історію розмов, тобто можна переглянути історію змін та ваш діалог з Bard.
  • Експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).
  • Ділитися вашими розмовами з друзями.

Користуватися Bard можна за цим посиланням.

"Штучний інтелект — це тренд"

Своєю чергою міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що штучний інтелект повинен опанувати кожен, адже він вже став частиною людського життя.

"Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси. Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше на YouTube-каналі JerryRigEverything викладено тест на міцність нового смартфона Google Pixel Fold. Результати вражають — прилад за ціною 1799 дол не витримав елементарних фізичних навантажень.

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