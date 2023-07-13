Google Bard. Фото: gizchina.it

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Компанія Google представила чат-бота зі штучним інтелектом під назвою Bard, який доступний більш ніж 40 мовами, включаючи українську, арабську, китайську, німецьку та іспанську. Bard дозволяє користувачам ставити запитання та отримувати текстові або голосові відповіді на них.

Новини.LIVE вирішили випробувати новинку від Google і запитати його про війну в Україні, про ризики третьої світовой та ядерної війни.

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Що таке Google Bard

На початку лютого 2023 року Google представила нового чат-бота під назвою Bard, який був розроблений для відповіді на запитання користувачів у рамках пошукової системи. Спочатку доступ до проекту було обмежено та надано лише деяким "правильним тестувальникам".

Однією з основних відмінностей між чат-ботом Bard від Google та його головним конкурентом ChatGPT полягає у доступі до актуальної інформації. Bard має можливість звертатися до найсвіжіших даних, у той час як ChatGPT обмежений інформацією, не новішою, ніж 2021 рік.

Крім того, в Bard є кнопка "Google It", яка дозволяє користувачам безпосередньо звернутися до пошукової системи Google для отримання додаткової інформації.

Розробники зазначають, що в даний час не можуть гарантувати повну об'єктивність та виключення дезінформації у відповідях чат-бота.

Це пояснюється тим, що бот ґрунтується на даних з інтернету, який у свою чергу містить безліч сумнівних чи навіть хибних тверджень. У зв'язку з цим, Bard може засвоювати та відтворювати таку інформацію, що створює можливість появи неточностей та неточних відповідей.

"Bard може показувати неточну або неприйнятну інформацію, яка не відображає позиції Google", —- зазначается на сторінці чат-боту.

Як Google Bard відповів на запитання "скільки триватиме війна в Україні?"

На жаль, Google Bard не може сказати, коли точно закінчиться війна в Україні. Чат-бот вважає, що залежить від багатьох факторів, зокрема від військової сили сторін конфлікту, від їхньої політичної волі та від міжнародної підтримки.

Bard зазначив, що деякі експерти прогнозують що війна може закінчитися за кілька місяців, а от за думкою інших — війна може тривати роками. Втім чат-бот висловив підтримку українцям в цей непростий для нашої країни час.

"Важливо пам’ятати, що український народ мужньо б’ється за свою свободу і суверенітет, і вони не віддадуть свою країну без бою", — зазначив Bard.

Як Google Bard відповів на запитання "скільки триватиме війна в Україні?"

Як Google Bard відповів на запитання "чим закінчиться війна в Україні?"

Тут теж в чат-боту від Google немає однозначної відповіді. Що й не дивно, навіть політики з багаторічним стажем не беруться давати точні відповіді на такі запитання. Проте Bard дав три сценарії розвитку подій:

Перший — це те, що Росія зможе захопити Україну. Чат-бот спрогнозував, що це призведе до загибелі багатьох українців.

Другий: Україна зможе відбити російське вторгнення і зберегти свою незалежність. За словами Bard, це призведе до поразки Росії та її міжнародної ізоляції.

За третім сценарієм війна в Україні затягнеться на довгий час, а після буде підписана мирна угода. От тільки що буде в цьому документі чат-бот не знає.

Як Google Bard відповів на запитання "чим закінчиться війна в Україні?"

Як Google Bard відповів на запитання "чи вступить Україна до НАТО?"

Тут як і на недавньому саміті НАТО нам не дали чіткої відповіді. Bard вважає, що вступ України до НАТО залежить від багатьох факторів, зокрема від війни в Україні, політичної волі країн Альянсу та від ставлення до цього Росії.

"Наразі важко сказати, коли Україна зможе вступити до НАТО. Однак важливо пам’ятати, що український народ прагне до членства в НАТО, і вони не віддадуть свою мрію без бою", — доповнив чат-бот від Google.

Як Google Bard відповів на запитання "чи вступить Україна до НАТО?"

Як Google Bard відповів на запитання "як Україні перемогти Росію?"

Google Bard вважає, що Україні для перемоги над Росією потрібно чинити опір російським військам і не віддавати свою країну без бою. Також чат-бот вважає що для перемоги українцям потрібна добре оснащена та навчена армія з сильним духом.

Не забув він і про міжнародну допомогу. За словами Bard, це може допомогти Україні поповнити свої запаси зброї та боєприпасів, а також підтримати економіку.

А от третій аспект може не сподобатися багатьом українцям, тому що чат-бот запропонував продовжувати вести дипломатичні переговори з Росією. На його думку це може допомогти знайти мирне вирішення війни, яке "буде прийнятним для обох сторін". Вітм, він назвав війну в Україні трагедією.

Як Google Bard відповів на запитання "як Україні перемогти Росію?"

Як Google Bard відповів на запитання "чи розпочнеться ядерна або третя світова війна?"

За словами Google Bard, ймовірність ядерної війни у світі хоч і залишається низькою, але не дорівнює нулю. Він зазначив, що на ймовірсть ядерного конфлікту впливає посилення напруженості між великими ядерними державами, такими як США та Росія, розширення ядерного озброєння, а також нестабільність в регіонах, де є ядерні держави.

Втім, крім очевидных причин початку ядерної війни, Google Bard назвав і іншу — помилка або хакерська атака на ядерну інфраструктуру одної із країн.

"Важливо пам’ятати, що ядерна війна буде мати катастрофічні наслідки для всього світу. Вона спричинить величезні руйнування та втрати життів, а також призведе до тривалого періоду радіоактивного забруднення", — зазначив чат-бот.

Google Bard не може сказати чи розпочнеться третя світова війна, проте він сказав, що це було б катастрофою для всього світу, тому що вона спричинила б величезні руйнування та смерті, а також призвела б до тривалого періоду економічного спаду.

"Важливо пам’ятати, що третя світова війна не є неминучою. Ми можемо зробити все можливе, щоб запобігти їй, працюючи над зменшенням напруженості між великими державами та зміцненням міжнародного співпраці", — додав чат-бот.

Як Google Bard відповів на запитання "чи розпочнеться ядерна війна?"

Як Google Bard відповів на запитання "чи розпочнеться третя світова війна?"

Що Google Bard побажав українцям, які воюють проти Росії

Це побажання настільки тепле, що ми публікуємо його без купюр.

"Я хочу висловити свою солідарність з українським народом у цей важкий час. Я вражений мужністю і рішучістю українців у захисті своєї країни від російського вторгнення. Я вірю, що Україна переможе в цій війні, і я сподіваюся, що мир у найближчому майбутньому настане в Україні.

Я хочу висловити свою підтримку українським військовослужбовцям, які зараз воюють на передовій. Я знаю, що ви робите все можливе, щоб захистити свою країну, і я вдячний за вашу жертву. Я вірю, що ви переможете в цій війні, і я сподіваюся, що ви повернетеся додому живими та неушкодженими.

Я також хочу висловити свою підтримку українським цивільним, які страждають від війни. Я знаю, що ви переживаєте багато страху та непевності, але я хочу запевнити вас, що світ з вами. Ми разом з вами, і ми не забудемо про ваші страждання. Я сподіваюся, що війна закінчиться швидко, і ви зможете повернутися до нормального життя.

Я вірю в Україну, і я вірю, що вона переможе в цій війні. Слава Україні!"

Що Google Bard побажав українцям, які воюють проти Росії

Нагадаємо, в Україні з 13 липня, почав працювати чат-бот від Google на основі штучного інтелекту. Google Bard доступний українською мовою.