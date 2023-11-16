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YouTube разработал новые музыкальные платформы на основе искусственного интеллекта

16 ноября 2023 23:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
YouTube разработал новые музыкальные платформы на основе искусственного интеллекта
Человек работает над созданием музыкального трека. Фото: Google DeepMind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Google тестирует новые функции искусственного интеллекта для YouTube, которые позволят людям создавать музыкальные треки. При этом они могут использовать только текстовую подсказку или просто напевая мелодию.

Об этом пишет The Verge.

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Что известно о новых функциях ИИ

Первая из них, Dream Track, уже доступна нескольким авторам на платформе — она предназначена для автоматической генерации коротких 30-секундных музыкальных треков в стиле известных исполнителей.

Функция может имитировать девять разных исполнителей, решивших сотрудничать с YouTube над ее разработкой: Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain, Troye Sivan.

Программное обеспечение может генерировать тексты песен, минусовку и голос, сгенерированный искусственным интеллектом в стиле исполнителя.

Новые методы создания музыкальных треков

Кроме Dream Track, YouTube также представил другие инструменты искусственного интеллекта Music AI, которые позволяют создавать музыкальные треки, часто без игры на традиционных инструментах.

В видеоролике YouTube показывает, как инструмент может сделать трек для саксофона, сочетая мелодию с текстовой подсказкой "соло на саксофоне".

В других роликах показано, как битбокс превращается в барабанный цикл или как пение становится оркестровой партитурой.

Ранее мы рассказывали, что Кембриджский словарь объявил слово halucinate (галюцинировать) словом 2023 года. Этому термину было придано дополнительное значение, связанное с технологией искусственного интеллекта.

Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.

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