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YouTube розробив нові музичні платформи на основі штучного інтелекту

16 листопада 2023 23:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
YouTube розробив нові музичні платформи на основі штучного інтелекту
Чоловік працює над створенням музичного треку. Фото: Google DeepMind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Google тестує нові функції штучного інтелекту для YouTube, які дозволять людям створювати музичні треки. При цьому вони можуть використовувати лише текстову підказку або просто наспівуючи мелодію.

Про це пише The Verge.

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Перша з них, Dream Track, вже доступна кільком авторам на платформі — вона призначена для автоматичної генерації коротких 30-секундних музичних треків у стилі відомих виконавців.

Функція може імітувати дев'ять різних виконавців, які вирішили співпрацювати з YouTube над її розробкою:  Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain, Troye Sivan.

Програмне забезпечення може генерувати тексти пісень, мінусівку та голос, згенерований штучним інтелектом, у стилі виконавця.

Нові методи створення музичних треків

Окрім Dream Track, YouTube також презентував інші інструменти штучного інтелекту Music AI, які дозволяють створювати музичні треки, часто без гри на традиційних інструментах.

У відеоролику YouTube демонструє, як інструмент може створити трек для саксофона, поєднуючи мелодію з текстовою підказкою "соло на саксофоні".

В інших роликах показано, як бітбокс перетворюється на барабанний цикл, або як спів стає оркестровою партитурою.

Раніше ми розповідали, що Кембриджський словник оголосив слово "hallucinate" (галюцинувати) словом 2023 року. Цьому терміну було надано додаткове значення, пов’язане з технологією штучного інтелекту.

Нагадуємо, що Метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

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