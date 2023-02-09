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Запрет на использование Starlink в военных целях: на Банковой обратились к SpaceX

9 февраля 2023 14:51
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Запрет на использование Starlink в военных целях: реакция Банковой
В SpaceX заявили о нарушении Украиной договоренности об использовании Starlink
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

После того как стало известно, что американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления дронами в регионе во время войны, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к руководству компании. Он призвал определиться, на чьей стороне компания.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

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Подоляк отметил, что после года украинского противостояния агрессии россии, компании должны определиться, на чьей стороне они в этом конфликте.

"Год украинского сопротивления, и компании должны решить: либо они на стороне Украины и права на свободу, и не ищут способов причинить вред, либо они на стороне рф и ее "права" убивать и захватывать территории", — написал он.

Представитель Офиса президента подчеркнул, что компания SpaceX и ее президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл должны выбрать определенный вариант.

Что известно об ограничениях на работу Starlink в Украине

Ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе. Это создает препятствия для украинских военных, противостоящих российской агрессии.

Как заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время конференции в Вашингтоне, спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, обеспечивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

По словам Шотвелла, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения. Поэтому, по ее словам, компания "принимает меры", чтобы ограничить использование Starlink для управления дронами.

Напомним, как сообщили ранее в Госспецсвязи, в Украине уже работают более 25 тысяч Starlink. Наша страна стала второй после Соединенных Штатов по числу этих систем.

В октябре прошлого года разразился скандал после того, как основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не хочет больше оплачивать работу системы спутникового интернета Starlink в Украине. Он попросил о финансировании Пентагона.

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