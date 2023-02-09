Заборона на використання Starlink у військових цілях: реакція Банкової

У SpaceX заявили про порушення Україною домовленості про використання Starlink

Після того, як стало відомо, що американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до керівництва компанії. Він закликав визначитися, на чиєму боці компанія.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

Коментар представника Банкової

Подоляк наголосив, що після року українського протистояння агресії росії, компанії повинні визначитися, на чиєму вони боці у цьому конфлікті.

"Рік українського опору, і компанії мають вирішити: або вони на стороні України і права на свободу, і не шукають способів заподіяти шкоду, або вони на стороні рф і її "права" вбивати і захоплювати території", — написав він.

Представник Офісу президента наголосив, що компанія SpaceX та її президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл повинні вибрати певний варіант.

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023

Що відомо про обмеження на роботу Starlink в Україні

Раніше стало відомо, що компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні. Це створює перешкоди для українських військових, які протистоять російській агресії.

Як заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл під час конференції у Вашингтоні, супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання як зброї".

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення. Тому, за її словами, компанія "вживає заходів", щоб обмежити використання Starlink для керування дронами.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Держспецзв'язку, в Україні вже працюють понад 25 тисяч Starlink. Наша країна стала другою після Сполучених Штатів за кількістю цих систем.

У жовтні минулого року виник скандал після того, як засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що не хоче більше оплачувати роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні. Він попросив про фінансування Пентагон.