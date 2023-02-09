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Заборона на використання Starlink у військових цілях: на Банковій звернулися до SpaceX

9 лютого 2023 14:51
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Заборона на використання Starlink у військових цілях: реакція Банкової
У SpaceX заявили про порушення Україною домовленості про використання Starlink
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Після того, як стало відомо, що американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до керівництва компанії. Він закликав визначитися, на чиєму боці компанія. 

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter. 

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Подоляк наголосив, що після року українського протистояння агресії росії, компанії повинні визначитися, на чиєму вони боці у цьому конфлікті. 

"Рік українського опору, і компанії мають вирішити: або вони на стороні України і права на свободу, і не шукають способів заподіяти шкоду, або вони на стороні рф і її "права" вбивати і захоплювати території", — написав він. 

Представник Офісу президента наголосив, що компанія SpaceX та її президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл повинні вибрати певний варіант. 

Що відомо про обмеження на роботу Starlink в Україні

Раніше стало відомо, що компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні. Це створює перешкоди для українських військових, які протистоять російській агресії. 

Як заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл під час конференції у Вашингтоні, супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання як зброї". 

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення. Тому, за її словами, компанія "вживає заходів", щоб обмежити використання  Starlink для керування дронами. 

Нагадаємо, як повідомили раніше у Держспецзв'язку, в Україні вже працюють понад 25 тисяч Starlink. Наша країна стала другою після Сполучених Штатів за кількістю цих систем.

У жовтні минулого року виник скандал після того, як засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що не хоче більше оплачувати роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні. Він попросив про фінансування Пентагон.

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