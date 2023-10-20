Основатель искусственного интеллекта объявил, что нейросеть скоро обретет сознание

Искусственный интеллект. Фото: Reuters

Ученый в области информатики Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", обратился к правительствам, компаниям и своим коллегам с призывом проявлять осторожность в развитии ИИ. По словам Хинтона, уже через 5 лет искусственный интеллект получит сознание.

Об этом сообщает CBS News.

Читайте также:

ИИ способен к самосовершенствованию

Во время интервью для CBS News Хинтон откровенно признался, что не знает, как сделать так, чтобы ИИ не стремился к гипотетическому восстанию машин, но подчеркнул, что ИИ способен к самосовершенствованию, в частности, в создании и совершенствовании компьютерного кода.

Он выразил обеспокоенность по поводу глубокой неопределенности, сопровождающей создание чего-то умнее человека, подчеркнув важность размышлений о переломных моментах в истории, когда принимались решения о развитии технологий и смягчении потенциальных последствий.

"Я не утверждаю, что это произойдет. Если мы сможем направить его желание в другую сторону, будет здорово, но как заставить ИИ не хотеть этого, непонятно", — отметил Хинтон.

Джеффри Хинтон. Фото: Reuters

Искусственный интеллект получит сознание

Уже сейчас, уверен ученый, ИИ может понимать и дискутировать, хотя и не так хорошо, как человек. Через 5 лет модели вроде ChatGPT смогут рассуждать лучше нас, убежден Хинтон. ИИ сможет повысить производительность и эффективность, но одновременно несет потенциальные риски безработицы для многих людей. Новые рабочие места могут просто не появиться в достаточном количестве.

Кроме того, Хинтон взволнован фейками, генерируемыми ИИ, предвзятостью алгоритмов, использованием этой технологии для слежки за гражданами и создания автономных систем вооружения.

Он также признал огромный потенциал ИИ, особенно в области здравоохранения, а именно в улучшении узнавания медицинских изображений и создании нового лекарства.

"Мы вступаем в период большой неопределенности, когда мы имеем дело с тем, с чем раньше не встречались. Обычно когда имеешь дело с чем-то новым, ты это понимаешь неверно. А мы не можем позволить себе неправильно понять эти вещи", — добавил ученый.

Напомним, компания Google объявила о новой возможности ИИ в программе Search Generative Experience. Она позволит пользователям создавать изображения с помощью искусственного интеллекта непосредственно из стандартной поисковой строки.