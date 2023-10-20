Засновник штучного інтелекту оголосив, що нейромережа незабаром отримає свідомість

Штучний інтелект. Фото: Reuters

Вчений в галузі інформатики Джеффрі Хінтон, якого називають "хрещеним батьком штучного інтелекту", звернувсч до урядів, компаній та своїх колег із закликом проявляти обережність у розвитку ШІ. За словами Хінтона, вже за 5 років штучний інтелект отримає свідомість.

Про це повідомляє CBS News.

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ШІ здатний до самовдосконалення

Під час інтерв’ю для CBS News Хінтон відверто зізнався, що не знає, як зробити так, щоб ШІ не прагнув до гіпотетичного повстання машин, але наголосив, що ШІ здатний до самовдосконалення, зокрема, у створенні та вдосконаленні комп'ютерного коду.

Він висловив занепокоєння з приводу глибокої невизначеності, яка супроводжує створення чогось розумнішого за людину, підкресливши важливість роздумів про переломні моменти в історії, коли приймалися рішення про розвиток технологій і пом'якшення потенційних наслідків.

"Я не стверджую, що це станеться. Якщо ми зможемо направити його бажання в інший бік, буде чудово, але як змусити ШІ не хотіти цього, не зрозуміло", — зазначив Хінтон.

Джеффрі Хінтон. Фото: Reuters

Штучний інтелект отримає свідмість

Вже зараз, переконаний вчений, ШІ може розуміти та дискутувати, хоч і не так добре, як людина. Через 5 років моделі на зразок ChatGPT зможуть міркувати краще за нас, переконаний Хінтон. ШІ зможе підвищити продуктивність та ефективність, але одночасно несе потенційні ризики безробіття для багатьох людей. Нові робочі місця можуть просто не з’явитися у достатній кількості.

Крім того, Хінтон стурбований фейками, які генерує ШІ, упередженістю алгоритмів, використанням цієї технології для стеження за громадянами та створення автономних систем озброєння.

Він також визнав величезний потенціалші, особливо в галузі охорони здоров’я, а саме в поліпшенні розпізнавання медичних зображень і створенні нових ліків.

"Ми вступаємо у період великої невизначеності, коли ми маємо справу з тим, з чим раніше не зустрічалися. Зазвичай, коли маєш справу з чимось новим, ти це розумієш невірно. А ми не можемо дозволити собі неправильно зрозуміти ці речі", — додав науковець.

Нагадаємо, компанія Google оголосила про нову можливість ШІ в програмі Search Generative Experience. Вона дозволить користувачам створювати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо зі стандартного пошукового рядка.