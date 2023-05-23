Появилось официальное приложение ChatGPT для iOS: особенности

ChatGPT в телефоне. Фото: google.com

Компания OpenAI официально запустила приложение ChatGPT для всех устройств iOS. Эта разработка открывает больше возможностей для использования чата.

Об этом сообщает SUNDRIES.

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Что предполагает приложение ChatGPT для Apple

Одна из особенностей приложения ChatGPT — бесплатная синхронизация между устройствами. Таким образом, история общения с чатом автоматически подтягивается на все устройства. Кроме того, в приложении есть функция голосового ввода, что делает удобнее взаимодействие.

Также приложение ChatGPT может быстро предоставить точную информацию без отсеивания рекламы и многочисленных результатов поиска. Отмечается, что чат с легкостью поможет, если пользователю нужны какие-то советы по поводу приготовления пищи, планирования путешествия или создания продуманного сообщения.

"Искусственный разум также является ценным инструментом для творческого вдохновения, помогая генерировать идеи подарков, сочинять презентации, сочинять хорошие стихи и т.д. Профессионалы могут использовать способности ИИ для обратной связи относительно идей, обобщения заметок, консультаций по техническим вопросам и т.д. И, наконец, приложение предлагает платформу для обучения, позволяя пользователям изучать новые языки и углубляться в разные предметы", — отмечает издание.

Когда появится приложение ChatGPT для Android

Предполагается, что первоначально приложение ChatGPT будет запущено в США, после чего появится в других регионах. Аналог приложения для устройств на базе Android будет выпущен несколько позже. К сожалению, точная дата не указана

Напомним, что в компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.