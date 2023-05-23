Появилось официальное приложение ChatGPT для iOS: особенности
Компания OpenAI официально запустила приложение ChatGPT для всех устройств iOS. Эта разработка открывает больше возможностей для использования чата.
Об этом сообщает SUNDRIES.
Что предполагает приложение ChatGPT для Apple
Одна из особенностей приложения ChatGPT — бесплатная синхронизация между устройствами. Таким образом, история общения с чатом автоматически подтягивается на все устройства. Кроме того, в приложении есть функция голосового ввода, что делает удобнее взаимодействие.
Также приложение ChatGPT может быстро предоставить точную информацию без отсеивания рекламы и многочисленных результатов поиска. Отмечается, что чат с легкостью поможет, если пользователю нужны какие-то советы по поводу приготовления пищи, планирования путешествия или создания продуманного сообщения.
"Искусственный разум также является ценным инструментом для творческого вдохновения, помогая генерировать идеи подарков, сочинять презентации, сочинять хорошие стихи и т.д. Профессионалы могут использовать способности ИИ для обратной связи относительно идей, обобщения заметок, консультаций по техническим вопросам и т.д. И, наконец, приложение предлагает платформу для обучения, позволяя пользователям изучать новые языки и углубляться в разные предметы", — отмечает издание.
Когда появится приложение ChatGPT для Android
Предполагается, что первоначально приложение ChatGPT будет запущено в США, после чего появится в других регионах. Аналог приложения для устройств на базе Android будет выпущен несколько позже. К сожалению, точная дата не указана
Напомним, что в компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.