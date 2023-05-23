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З'явився офіційний додаток ChatGPT для iOS: особливості

23 травня 2023 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З'явився офіційний додаток ChatGPT для iOS: особливості
ChatGPT у телефоні. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія OpenAI офіційно запустила додаток ChatGPT для всіх пристроїв iOS. Ця розробка відкриває більше можливостей для використання чатбота.

Про це повідомляє SUNDRIES.

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Що передбачає додаток ChatGPT для Apple 

Одна з особливостей додатка ChatGPT — безкоштовна синхронізація між пристроями. Таким чином історія спілкування з чатботом автоматично підтягується на всі пристрої. Крім того, в застосунку є функція голосового введення, що робить взаємодію зручнішою.

Також додаток ChatGPT може швидко надати точну інформацію без необхідності відсіювання реклами та численних результатів пошуку. Зазначається, що чатбот з легкістю допоможе, якщо користувачеві потрібні якісь поради з приводу приготування їжі, планування подорожі чи створення продуманого повідомлення

"Штучний розум також є цінним інструментом для творчого натхнення, допомагаючи генерувати ідеї подарунків, складати презентації, складати гарні вірші тощо. Професіонали можуть використовувати здібності ШІ для зворотного зв’язку щодо ідей, узагальнення нотаток, консультацій з технічних питань тощо. І, нарешті, додаток пропонує платформу для навчання, даючи змогу користувачам вивчати нові мови та заглиблюватися в різні предмети", — зазначає видання.

Коли з'явиться додаток ChatGPT для Android

Передбачається, що спочатку додаток ChatGPT буде запущений в США, після чого з'явиться в інші регіонах. Аналог програми для пристроїв на базі Android буде випущено дещо пізніше. На жаль, точної дати не зазначено

Нагадаємо, що в компанії Apple не хочуть, аби її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.

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