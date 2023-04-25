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ИИ по аналогии человеческого мозга: у ChatGPT появился конкурент

25 апреля 2023 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ИИ по аналогии человеческого мозга: у ChatGPT появился конкурент
Синапсы в мозге человека. Фото: geralt/pixabay.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Нанопровода, используемые в электронике, показали способность учиться и запоминать информацию, как это делает человеческий мозг. Исследование показало, что эти нанопроводы способны образовывать сети, что позволяет им прорабатывать информацию.

Об этом сообщает NNews.

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Исследователи утверждают, что это открытие важно для дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ), ведь за аналог взят человеческий мозг. Эксперимент показал, что эти нанопроводовые сети могут учиться и адаптироваться, как человеческий мозг.

Эксперимент показал способность нанопроводов распознавать и запоминать образцы почерка, даже если используют новые и незнакомые примеры. Кстати, память сохранилась даже после полного прекращения работы отключения системы. Это сродни тому, как человеческий мозг сохраняет воспоминания, поэтому ученые предполагают, что это позволит развить способность нанопроводов к долговременной памяти.

Однако следует понимать, что с ростом степени возможностей ИИ также возникает вопрос безопасности конфиденциальности. Важно тщательно рассмотреть, чтобы убедиться, что любые системы ИИ, разработанные с использованием этой технологии, используются в соответствии с этическими нормами и законами.

Отмечается, что технология может привести к созданию более эффективных, адаптивных и обучаемых систем искусственного интеллекта, которые будут более похожи на человеческий мозг.

В общем, открытие того, что сети серебряных нанопроводов могут учиться и запоминать подобно человеческому мозгу, является значительным шагом вперед в области исследований ИИ. И хотя успехи еще незначительны, однако это показывает открывающиеся перед человечеством возможности.

Напомним, что превращать героев Симпсонов в реальных людей давно не новинка, однако искусственный интеллект вывел эту фишку на новый уровень. Воспроизведенные персонажи выглядят настолько реалистично, можно даже забыть, что на самом деле их нет.

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