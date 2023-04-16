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Біля Землі пролетить астероїд розміром з футбольне поле: подробиці

16 квітня 2023 19:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Біля Землі пролетить астероїд розміром з футбольне поле: подробиці
Ілюстраційне зображення астероїда, який рухається до Землі. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що поблизу Землі у понеділок, 17 квітня, пролетить астероїд 2023 GM. Довжина космічного об'єкта становить понад 100 метрів. 

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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За даними NASA, довжина небесного об'єкта — близько 107 метрів, що трохи довше за футбольне поле.

Відстань від астероїда до Землі становитиме близько 3,24 млн км. Зазначається, що швидкість руху астероїда дорівнює 72 324 км за годину.

Схема руху астероїда 2023 GM
Схема руху астероїда 2023 GM. Фото: nasa.gov

Варто зауважити, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". 

Однак 2023 GM не відповідає другому критерію, тож не вважається "потенційно небезпечним".

Нагадаємо, недавній аналіз, проведений вченими з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, показав, що Земля пережила щонайменше чотири зіткнення з великими астероїдами діаметром понад кілометр за останній мільйон років. На думку науковців, це вказує на високу астероїдну загрозу для нашої планети та цивілізації.

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