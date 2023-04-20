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На Сонці виявили потужний торнадо: чим викликане явище

20 квітня 2023 05:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Сонці виявили потужний торнадо: чим викликане явище
Сонячний торнадо, що з'явився в березні цьогоріч. Ілюстративне фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нині завдяки нестримному технічному розвитку за космосом можуть спостерігати всі охочі. Так, власник проєкту Cosmic Background Studios американець Ендрю Маккарті регулярно слідкує за Сонцем, і виявив незвичні спалахи на його поверхні, що ззовні нагадувало торнадо.

Про це Маккарті написав у Twitter та розповів в інтерв'ю Universe Today.

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"Вчора я провів 3 години, націливши свій сонячний телескоп на високе торнадо, спрямоване на Сонце. Ця кипляча колона плазми, що висотою заввишки в 14 Земель, висипала на сонце шматки розжареного матеріалу розміром з місяць. Я не можу уявити більш пекельне місце", — зазначив дослідник.

"Це сонячний протуберанець у хромосфері Сонця. Маса плазми, захоплена магнітною петлею, відтягує її від фотосфери на понад сто тисяч миль у космос. Сонячний матеріал "дощем" спускається з протуберанця назад на Сонце", — зазначив Маккарті в інтерв'ю Universe Today. 

Також він розповів, що цю послідовність було зображено за допомогою модифікованого телескопа, який дозволяє спостерігати за атмосферою Сонця у так званій смузі альфа-водню. Він запевняє, що не випадково натрапив на це явище, адже давно спостерігає за Сонцем.

Сонячне торнадо. Фото: Ендрю Маккарті та Джейсон Ґензель

Нагадаємо, що в небі над Аляскою виникла загадкова спіраль на фоні північного сяйва. Явище сколихнуло мережу.

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