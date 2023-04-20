На Сонці виявили потужний торнадо: чим викликане явище

Сонячний торнадо, що з'явився в березні цьогоріч. Ілюстративне фото: NASA

Нині завдяки нестримному технічному розвитку за космосом можуть спостерігати всі охочі. Так, власник проєкту Cosmic Background Studios американець Ендрю Маккарті регулярно слідкує за Сонцем, і виявив незвичні спалахи на його поверхні, що ззовні нагадувало торнадо.

Про це Маккарті написав у Twitter та розповів в інтерв'ю Universe Today.

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"Вчора я провів 3 години, націливши свій сонячний телескоп на високе торнадо, спрямоване на Сонце. Ця кипляча колона плазми, що висотою заввишки в 14 Земель, висипала на сонце шматки розжареного матеріалу розміром з місяць. Я не можу уявити більш пекельне місце", — зазначив дослідник.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 18, 2023

"Це сонячний протуберанець у хромосфері Сонця. Маса плазми, захоплена магнітною петлею, відтягує її від фотосфери на понад сто тисяч миль у космос. Сонячний матеріал "дощем" спускається з протуберанця назад на Сонце", — зазначив Маккарті в інтерв'ю Universe Today.

Також він розповів, що цю послідовність було зображено за допомогою модифікованого телескопа, який дозволяє спостерігати за атмосферою Сонця у так званій смузі альфа-водню. Він запевняє, що не випадково натрапив на це явище, адже давно спостерігає за Сонцем.

Сонячне торнадо. Фото: Ендрю Маккарті та Джейсон Ґензель

Нагадаємо, що в небі над Аляскою виникла загадкова спіраль на фоні північного сяйва. Явище сколихнуло мережу.