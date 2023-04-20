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На Солнце обнаружили мощное торнадо: чем вызвано явление

20 апреля 2023 05:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Солнце обнаружили мощное торнадо: чем вызвано явление
Солнечный торнадо, появившийся в марте этого года. Иллюстративное фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В настоящее время благодаря безудержному техническому развитию за космосом могут наблюдать все желающие. Так, владелец проекта Cosmic Background Studios американец Эндрю Маккарти регулярно следит за Солнцем и обнаружил необычные вспышки на его поверхности, что снаружи напоминало торнадо.

Об этом Маккарти написал в Twitter и рассказал в интервью Universe Today.

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Торнадо на Солнце

"Вчера я провел 3 часа, нацелив свой солнечный телескоп на высокое торнадо, направленное на Солнце. Эта кипящая колонна плазмы, высотой в 14 Земель, высыпала на солнце куски раскаленного материала размером с месяц. Я не могу представить больше ада", — отметил исследователь.

"Это солнечный протуберанец в хромосфере Солнца. Масса плазмы, захваченная магнитной петлей, оттягивает ее от фотосферы более ста тысяч миль в космос. Солнечный материал "дождем" спускается с протуберанца назад на Солнце", — отметил Маккарти в интервью Universe Toda.

Также он рассказал, что эта последовательность была изображена с помощью модифицированного телескопа, позволяющего наблюдать за атмосферой Солнца в так называемой полосе альфа-водорода. Он уверяет, что не случайно наткнулся на это явление, ведь давно наблюдает за Солнцем.

Солнечное торнадо. Фото: Эндрю Маккарти и Джейсон Гензель

Напомним, что в небе над Аляской возникла загадочная спираль на фоне северного сияния. Явление всколыхнуло сеть.

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