Космічні щупальці: телескоп Hubble показав, який вигляд має медузоподібна галактика у сузір'ї Кита
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble показав, який вигляд має медузоподібна галактика JO201. Вона розташовується у сузір'ї Кита.
Про це повідомляє Європейське космічне агенство.
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На знімку, який зробив телескоп, можна побачити "щупальці", які виходять за межі яскравого диска ядра.
"Видно, що ці сині вусики дрейфують під ядром цієї галактики, і вони надають їй вигляду медузи", — йдеться в повідомленні.
Астрономи розповіли, що спостереження за такими галактиками забезпечать прорив у розумінні зв’язку між скиданням тиску тарану та утворенням зірок.
Галактики, які схожі на медуз, створюються під дією лобового тиску газу, що натікає на них. Він видуває газ в міжгалактичне середовище. Внаслідок цього виникають спалахи зореутворення вздовж газового хвоста. З часом у всіх медузоподібних галактиках закінчується газ. У скупченні вони швидше припиняються утворювати нові зорі.
Нагадаємо, за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) астрономи виявили галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції. Її вирішили назвати Бенгальський Вогонь, бо навколо неї помітили майже двадцять блискучих кулястих скупчень.
Також ми писали, що міжнародна команда астрофізиків виявила кілька загадкових об'єктів на зображеннях, отриманих із космічного телескопа Джеймса Вебба. Серед них — шість потенційних галактик, що виникли дуже рано в історії Всесвіту та настільки масивні, що сучасна космологічна теорія не передбачає їх існування. Кожна з цих галактик-кандидатів могла з'явитися на зорі Всесвіту приблизно через 500-700 мільйонів років після Великого вибуху.