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Відкриття загадкових галактик: космічний телескоп Джеймса Вебба переписує підручники з астрономії

23 лютого 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Галактика
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міжнародна команда астрофізиків виявила кілька загадкових об'єктів на зображеннях, отриманих із космічного телескопа Джеймса Вебба. Серед них — шість потенційних галактик, що виникли дуже рано в історії Всесвіту та настільки масивні, що сучасна космологічна теорія не передбачає їх існування. Кожна з цих галактик-кандидатів могла з'явитися на зорі Всесвіту приблизно через 500-700 мільйонів років після Великого вибуху.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Nature, пише Europapress.

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Відкриття нової галактики

Еріка Нельсон, доцент кафедри астрофізики Університету Колорадо, назвала нові знахідки міжнародної групи астрофізиків, опубліковані в журналі Nature, "божевіллям". Дослідники виявили шість потенційних галактик, що виникли на зорі Всесвіту і настільки масивні, що не повинні існувати відповідно до сучасної космологічної теорії.

Це не перші галактики, виявлені Джеймсом Веббом, найпотужнішим космічним телескопом, запущеним у грудні 2021 року. Результати дослідження опубліковано у журналі Nature 22 лютого.

Для підтвердження розмірів та датування галактик, виявлених на зображеннях Джеймса Вебба, потрібні додаткові дані. Але ці початкові спостереження можуть змінити наше розуміння астрономії, і, можливо, що це не галактики, а інші цікаві об'єкти, такі як слабкі квазари.

Минулого року та ж група вчених з Університету Колорадо виявила групу галактик, які, як вони вважали, були найдавнішими та наймасивнішими з усіх відомих до того часу. За допомогою телескопа CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) астрофізики досліджували ділянку піднебіння поруч із Великою Ведмедицею та виявили незвичайні об'єкти. Раніше цей космічний куточок був розглянутий телескопом Хаббл у 1990-х роках, але зображення, отримані за допомогою CEERS, дозволили отримати глибший погляд на цю область. Ці нечіткі точки світла, виявлені на фрагменті зображення розміром з поштову марку, можуть бути пов'язані з незвичайними об'єктами в космосі.

Нагадаємо, українські вчені з Національної академії заявили, що часто помічають над Києвом та областю невідомі леткі об'єкти. Їхня природа незрозуміла, а кількість і групи скупчення досить великі.

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який має забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун повинен застосовуватися і в космічних кораблях.

 

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