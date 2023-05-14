SpaceX знову запустила супутники Starlink у космос: відео
Сьогодні, 14 травня, компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску.
Про це компанія SpaceX написала у своєму Twitter.
Запуск супутників Starlink
У неділю, 14 травня, компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. Попередньо повідомлялось, що запуск буде з 56 одиниць.
Watch Falcon 9 launch 56 @Starlink satellites to orbit → https://t.co/SpsRVRsvz1 https://t.co/xvQDGs7OeW— SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023
Запуск супутників відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Приблизно о 9 ранку компанія повідомила про успішне розгортання супутників.
Liftoff! pic.twitter.com/zRIs6LGeMM— SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023
Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/bYvC8sH9NX— SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023
Нагадаємо, що у середу, 10 травня, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9 із космодрому в Каліфорнії.