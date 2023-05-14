SpaceX знову запустила супутники Starlink у космос: відео

Супутник Starlink, який летить у космос. Фото: SpaceX/Twitter

Сьогодні, 14 травня, компанія Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. На сторінці SpaceX опублікували відео запуску.

Про це компанія SpaceX написала у своєму Twitter.

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Запуск супутників Starlink

У неділю, 14 травня, компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink. Попередньо повідомлялось, що запуск буде з 56 одиниць.

Запуск супутників відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Приблизно о 9 ранку компанія повідомила про успішне розгортання супутників.

Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/bYvC8sH9NX — SpaceX (@SpaceX) May 14, 2023

Нагадаємо, що у середу, 10 травня, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Супутники були виведені на орбіту ракетою Falcon 9 із космодрому в Каліфорнії.