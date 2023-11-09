Зіткнулася і утворила Місяць — у мантії Землі виявили сліди стародавньої планети

Стародавня планета Тейя всередині іншої планети. Фото: Pixabay

Вчені знайшли докази існування стародавньої планети, зіткнення з якою призвело до виникнення Місяця. За словами дослідників, планета під назвою Тейя, яка існувала мільярди років тому, зіштовхнулася з нашою планетою, через що і сформувався Місяць.

Дослідження вчених розмістили у журналі Nature.

Читайте також:

Що відомо про стародавню планету Тейя

За думкою вчених, залишки Тейї могли перебувати у мантії нашої планети, а після зіткнення її розплавлені частини могли затвердіти там. Ці фрагменти могли залишити частину матеріалу на глибині майже три кілометри над ядром Землі.

Вчені також з’ясували, що якщо в планети був якийсь розмір і певна щільність, а зіштовхнулася вона з нашою планетою з певною швидкістю, то по собі вона могла залишити залишки власної "плоти" в мантії нашої планети.

Таємнича планета Тейя у космічному просторі. Фото: Freepik

Крім того, ця стародавня планета могла сформувати уламки, з яких потім з’явився Місяць.

Попри те, що ця теорія, яку запропонували вчені, здається досить переконливо, її все ще обговорюють у колі дослідників. Помічник професора планетології в Мічиганському державному університеті, доктор Сет Джейкобсон не впевнений, що цю теорію швидко приймуть у науковій спільноті.

Місяць — що про нього відомо

Місяць є єдиним природним супутником Землі, другим за яскравістю об’єктом на небосхилі нашої планети після Сонця і п’ятим за розміром супутником планет Сонячної системи. До того ж, Місяць — це перше і поки єдине позаземне тіло, де була людина.

Зовнішній вигляд Місяця у космічному просторі. Фото: Pinterest

Теорії походження Місяця

Вчені спочатку вважали, що Місяць з’явився з первинної газо-пилової хмари разом із Землею у вигляді подвійної планети, а потім вони думали, що Місяць виник в інших місцях Сонячної системи, де майже немає заліза, а Земля охопила його пізніше.

Останнім часом дослідники поширюють теорію про те, що він з’явився через зіткнення Протоземлі з іншою протопланетою, яка за розміром схожа на Марс.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені виявили одразу вісім планет у галактиці, схожих на Землю.

Раніше ми розповідали про те, що вчені знайшли сліди інопланетного світу під мантією Землі.

Також ми повідомляли про те, що дослідники знайшли ссавців, які можуть жити на Марсі.