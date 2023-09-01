Скільки навчаються айтівці та що їх мотивує: дослідження

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

До Дня знань одна з найбільших IT-компаній України GlobalLogic дослідила, скільки часу приділяють навчанню айтішники. Вона також дізналася, що мотивує IT-інженерів. У проведеному опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду.

Про це повідомляє GlobalLogic.

Читайте також:

Скільки часу айтівці приділяють навчанню

У дослідженні йдеться, що абсолютна більшість інженерів навчаються регулярно. Половина айтішників витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.

Час на навчання. Фото: GlobalLogic

Мотивація навчатися

"Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку — його відмітили 85% респондентів. Інші мотиви для навчання — підвищення рівня доходу, карʼєрний ріст, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту", — йдеться в дослідженні.

Мотивація навчатися. Фото: GlobalLogic

Інструменти для навчання

Найчастіше IT-фахівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів і професійної літератури. Понад половина опитуваних заявили, що обирають навчальні курси на порталах та відеоуроки на YouTube. Рідше вони звертаються до ІТ-шкіл.

Інструменти для навчання. Фото: GlobalLogic

"Інженери продовжують навчатись навіть в умовах повномасштабної війни. Опитування свідчить, що у воєнний час 28% респондентів стали навчатися навіть більше. Це говорить про високу мотивацію та стійкість українських інженерів. Постійне навчання — невід’ємна складова успішного та затребуваного інженера. Тому з боку компанії ми робимо все можливе, щоб допомагати розвитку колег", — зазначив керівник університетської програми GlobalLogic Євген Сакало.

Нагадаємо, з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% з них задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.