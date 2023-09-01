Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Скільки навчаються айтівці та що їх мотивує: дослідження arrow

Скільки навчаються айтівці та що їх мотивує: дослідження

1 вересня 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки навчаються айтівці та що їх мотивує: дослідження
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

До Дня знань одна з найбільших IT-компаній України GlobalLogic дослідила, скільки часу приділяють навчанню айтішники. Вона також дізналася, що мотивує IT-інженерів. У проведеному опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду.

Про це повідомляє GlobalLogic.

Читайте також:

Скільки часу айтівці приділяють навчанню

У дослідженні йдеться, що абсолютна більшість інженерів навчаються регулярно. Половина айтішників витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.  

null
Час на навчання. Фото: GlobalLogic

Мотивація навчатися

"Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку — його відмітили 85% респондентів. Інші мотиви для навчання — підвищення рівня доходу, карʼєрний ріст, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту", — йдеться в дослідженні.

null
Мотивація навчатися. Фото: GlobalLogic

Інструменти для навчання

Найчастіше IT-фахівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів і професійної літератури. Понад половина опитуваних заявили, що обирають навчальні курси на порталах та відеоуроки на YouTube. Рідше вони звертаються до ІТ-шкіл.

null
Інструменти для навчання. Фото: GlobalLogic

"Інженери продовжують навчатись навіть в умовах повномасштабної війни. Опитування свідчить, що у воєнний час 28% респондентів стали навчатися навіть більше. Це говорить про високу мотивацію та стійкість українських інженерів. Постійне навчання — невід’ємна складова успішного та затребуваного інженера. Тому з боку компанії ми робимо все можливе, щоб допомагати розвитку колег", — зазначив керівник університетської програми GlobalLogic Євген Сакало.

Нагадаємо, з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% з них задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чому вчителів змушують повернути виплати по "єПідтримці": розслідування проєкту "Наша справа"

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз