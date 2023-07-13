Apple представила користувачам тестування iOS 17

Смартфон від Apple. Фото: Pexels

За місяць після анонсу iOS 17 компанія Apple представила відкрите тестування операційної системи. Прошивку можуть завантажити всі охочі.

Про це повідомляє MacRumors.

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Тестування iOS 17

Для встановлення бета-версії потрібно зареєструватися в програмі тестування Apple, а потім завантажити програмне забезпечення через налаштування телефону.

В новій iOS 17 з'явилися розширені налаштування зображень для контактів та режим Standby, який показує корисну інформацію, коли смартфон перебуває в горизонтальному положенні. Розробники також додали новий застосунок "Журнал", функції iMessage та оновлену Siri.

Нагадаємо, компанія Apple активно займається розробкою ноутбука зі складаним екраном, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Також стало відомо, коли ж Apple покаже готову продукцію світові.

Також ми писали, що Apple не зможе поставити на ринок 1 млн гарнітур змішаної реальності Vision Pro у 2024 році. Корпорацію підводять контрактні виробники.

Додамо, у мережу потрапили фото чохла для iPhone 15 Pro. На зображеннях видно зміни у розташуванні кнопок живлення та гучності.