Apple представила користувачам тестування iOS 17
За місяць після анонсу iOS 17 компанія Apple представила відкрите тестування операційної системи. Прошивку можуть завантажити всі охочі.
Про це повідомляє MacRumors.
Тестування iOS 17
Для встановлення бета-версії потрібно зареєструватися в програмі тестування Apple, а потім завантажити програмне забезпечення через налаштування телефону.
В новій iOS 17 з'явилися розширені налаштування зображень для контактів та режим Standby, який показує корисну інформацію, коли смартфон перебуває в горизонтальному положенні. Розробники також додали новий застосунок "Журнал", функції iMessage та оновлену Siri.
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