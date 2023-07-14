Apple планує додати нові смайлики: що з'явиться

Смартфон від Apple в руках людини. Фото: Pexels

Наступного року компанія Apple планує додати нові смайлики. Ці символи можуть бути включені в специфікацію Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Про це повідомляє MacRumors, з посиланням на Emojipedia.

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Емодзі, які з'являться у 2024 році, можуть включати вертикальне хитання головою, горизонтальне хитання головою, лайм, фенікс, розірваний ланцюг, коричневий гриб, сімейні силуети, а також смайлики спрямованих людей з різними відтінками шкіри.

Emojipedia показала символи, які знаходяться на стадії розгляду. Варто зазначити, що багато з них потрапляють в офіційні випуски емодзі. Вона створила зразки дизайну для запропонованих смайликів, тому це не ті версії, які будуть використовуватися на гаджетах Apple.

Смайлики, які знаходяться на стадії розгляду. Фото: Emojipedia

"Усього з'явилося 108 нових спрямованих емодзі, більшість з яких складаються з емодзі людей з різними відтінками шкіри. Емодзі засновані на існуючих емодзі людини, що йде, людини, що біжить, людини, що стоїть на колінах, людини з білою тростиною, людини в ручному інвалідному візку і людини в моторизованому інвалідному візку, з додаванням напрямків орієнтації, таких як вліво і вправо", — йдеться у повідомленні.

Нові символи будуть завершені у вересні цього року. Після цього компанії Apple, Google та інші виробники пристроїв впровадять їх у майбутніх оновленнях програмного забезпечення.

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