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Apple планує додати нові смайлики: що з'явиться

14 липня 2023 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Apple планує додати нові смайлики: що з'явиться
Смартфон від Apple в руках людини. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наступного року компанія Apple планує додати нові смайлики. Ці символи можуть бути включені в специфікацію Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Про це повідомляє MacRumors, з посиланням на Emojipedia.

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Емодзі, які з'являться у 2024 році, можуть включати вертикальне хитання головою, горизонтальне хитання головою, лайм, фенікс, розірваний ланцюг, коричневий гриб, сімейні силуети, а також смайлики спрямованих людей з різними відтінками шкіри.

Emojipedia показала символи, які знаходяться на стадії розгляду. Варто зазначити, що багато з них потрапляють в офіційні випуски емодзі. Вона створила зразки дизайну для запропонованих смайликів, тому це не ті версії, які будуть використовуватися на гаджетах Apple.

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Смайлики, які знаходяться на стадії розгляду. Фото: Emojipedia

"Усього з'явилося 108 нових спрямованих емодзі, більшість з яких складаються з емодзі людей з різними відтінками шкіри. Емодзі засновані на існуючих емодзі людини, що йде, людини, що біжить, людини, що стоїть на колінах, людини з білою тростиною, людини в ручному інвалідному візку і людини в моторизованому інвалідному візку, з додаванням напрямків орієнтації, таких як вліво і вправо", — йдеться у повідомленні.

Нові символи будуть завершені у вересні цього року. Після цього компанії Apple, Google та інші виробники пристроїв впровадять їх у майбутніх оновленнях програмного забезпечення.

Нагадаємо, за місяць після анонсу iOS 17 компанія Apple представила відкрите тестування операційної системи. Прошивку можуть завантажити всі охочі.

Також ми писали, що компанія Apple активно займається розробкою ноутбука зі складаним екраном, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Також стало відомо, коли ж Apple покаже готову продукцію світові.

Додамо, Apple не зможе поставити на ринок 1 млн гарнітур змішаної реальності Vision Pro у 2024 році. Корпорацію підводять контрактні виробники.

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