Нейромережа перетворила супергероїв Marvel на товстунів — курйозні фото

ШІ уявив пишнотілих персонажів Marvel: як виглядають супергерої, яким час боротися з ожирінням
Штучний інтелект використовують не тільки для навчання та роботи, а й для розваг. На цей раз фанат Marvel вирішив пофантазувати, як виглядали б супергерої, якби страждали на ожиріння. За допомогою нейромережі Midjourney він створив цікаві та смішні ілюстрації.
Свої роботи користувач виклав у популярну соцмережу Reddit. У такому вигляді супергерої навряд чи змогли б захистити людей.
1. Залізна людина
Якби Тоні Старк вирішив замінити спорт на смаколики, йому б довелося робити набагато більший залізний костюм. Цікаво, чи зміг би він у такому випадку літати?
2. Капітан Америка
Капітану Америці з зайвою вагою буде досить важко прикритися таким маленьким щитом.
3. Людина-павук
Павучок славиться своєю швидкістю та спритністю. Але з зайвою вагою навряд вдасться ловити злочинців та стрибати й літати за допомогою павутини.
4. Тор
Ми вже бачили Тора, який себе запустив, в одному з фільмів. Це ж версія штучного інтелекту. Мабуть, так би він виглядав, якби не взяв себе в руки. Ви тільки подивіться на цей маленький молот!
5. Халк
Таким товстуна Халка побачила нейромережа.
6. Чорна Вдова
Дуже мила пишка!
7. Багряна відьма
Ванда також набрала трохи зайвої ваги.
8. Доктор Стрендж
Чи буде Доктору Стренджу з зайвою вагою важко захищати Всесвіт?
І на останок бонус, Танос, який страждає на ожиріння так і не зміг зібрати усі камені нескінченності, тож війни не було.
Раніше ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!
Нагадаємо, ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х.