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ШІ уявив пишнотілих персонажів Marvel: як виглядають супергерої, яким час боротися з ожирінням

3 травня 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нейромережа перетворила супергероїв Marvel на товстунів — курйозні фото
ШІ уявив героїв Marvel з зайвою вагою. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Штучний інтелект використовують не тільки для навчання та роботи, а й для розваг. На цей раз фанат Marvel вирішив пофантазувати, як виглядали б супергерої, якби страждали на ожиріння. За допомогою нейромережі Midjourney він створив цікаві та смішні ілюстрації. 

Свої роботи користувач виклав у популярну соцмережу Reddit. У такому вигляді супергерої навряд чи змогли б захистити людей. 

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1. Залізна людина 

Якби Тоні Старк вирішив замінити спорт на смаколики, йому б довелося робити набагато більший залізний костюм. Цікаво, чи зміг би він у такому випадку літати? 

 

Нейромережа перетворила Залізну людину з Marvel на товстуна: фото
Залізна людина Тоні Старк. Колаж: Новини.LIVE

2. Капітан Америка

Капітану Америці з зайвою вагою буде досить важко прикритися таким маленьким щитом. 

 

Штучний інтелект уявив Капітана Америка з ожирінням: фото
Капітан Америка. Колаж: Новини.LIVE

3. Людина-павук 

Павучок славиться своєю швидкістю та спритністю. Але з зайвою вагою навряд вдасться ловити злочинців та стрибати й літати за допомогою павутини. 

 

Як виглядає Людина-павук з зайвою вагою: фото штучного інтелекту
Людина Павук. Колаж: Новини.LIVE

4. Тор 

Ми вже бачили Тора, який себе запустив, в одному з фільмів. Це ж версія штучного інтелекту. Мабуть, так би він виглядав, якби не взяв себе в руки. Ви тільки подивіться на цей маленький молот!

 

Тор знову погладшав: фото супергероя Marvel від нейромережі
Бог грому Тор. Колаж: Новини.LIVE

5. Халк 

Таким товстуна Халка побачила нейромережа. 

 

Нейромережа зобразила Халка з ожирінням: фото супергероя
Халк (доктор Роберт Брюс Беннер). Колаж: Новини.LIVE

6. Чорна Вдова

Дуже мила пишка!

 

Штучний інтелект уявив пишнотілу Чорну Вдову з Marvel: фото
Чорна Вдова (Наташа Романов). Колаж: Новини.LIVE

7. Багряна відьма

Ванда також набрала трохи зайвої ваги. 

 

Штучний інтелект уявив Багряну Відму з зайвою вагою: фото
Багряна відьма (Ванда Максимов). Колаж: Новини.LIVE

8. Доктор Стрендж

Чи буде Доктору Стренджу з зайвою вагою важко захищати Всесвіт?

 

Як би Доктор Стрендж мав зайву вагу: фото неромережі
Доктор Стрендж. Колаж: Новини.LIVE

І на останок бонус, Танос, який страждає на ожиріння так і не зміг зібрати усі камені нескінченності, тож війни не було. 

 

Штучний інтелект нагородив Таноса ожирінням: фото
Суперлиходій Танос. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

Нагадаємо, ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х. 

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