Нейромережа перетворила супергероїв Marvel на товстунів — курйозні фото

ШІ уявив героїв Marvel з зайвою вагою. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект використовують не тільки для навчання та роботи, а й для розваг. На цей раз фанат Marvel вирішив пофантазувати, як виглядали б супергерої, якби страждали на ожиріння. За допомогою нейромережі Midjourney він створив цікаві та смішні ілюстрації.

Свої роботи користувач виклав у популярну соцмережу Reddit. У такому вигляді супергерої навряд чи змогли б захистити людей.

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1. Залізна людина

Якби Тоні Старк вирішив замінити спорт на смаколики, йому б довелося робити набагато більший залізний костюм. Цікаво, чи зміг би він у такому випадку літати?

Залізна людина Тоні Старк. Колаж: Новини.LIVE

2. Капітан Америка

Капітану Америці з зайвою вагою буде досить важко прикритися таким маленьким щитом.

Капітан Америка. Колаж: Новини.LIVE

3. Людина-павук

Павучок славиться своєю швидкістю та спритністю. Але з зайвою вагою навряд вдасться ловити злочинців та стрибати й літати за допомогою павутини.

Людина Павук. Колаж: Новини.LIVE

4. Тор

Ми вже бачили Тора, який себе запустив, в одному з фільмів. Це ж версія штучного інтелекту. Мабуть, так би він виглядав, якби не взяв себе в руки. Ви тільки подивіться на цей маленький молот!

Бог грому Тор. Колаж: Новини.LIVE

5. Халк

Таким товстуна Халка побачила нейромережа.

Халк (доктор Роберт Брюс Беннер). Колаж: Новини.LIVE

6. Чорна Вдова

Дуже мила пишка!

Чорна Вдова (Наташа Романов). Колаж: Новини.LIVE

7. Багряна відьма

Ванда також набрала трохи зайвої ваги.

Багряна відьма (Ванда Максимов). Колаж: Новини.LIVE

8. Доктор Стрендж

Чи буде Доктору Стренджу з зайвою вагою важко захищати Всесвіт?

Доктор Стрендж. Колаж: Новини.LIVE

І на останок бонус, Танос, який страждає на ожиріння так і не зміг зібрати усі камені нескінченності, тож війни не було.

Суперлиходій Танос. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

Нагадаємо, ми демонстрували, вражаючі фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х.