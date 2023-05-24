Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Автоматы вместо волшебных палочек: ИИ показал героев Гарри Поттера в рядах ВСУ arrow

Автоматы вместо волшебных палочек: ИИ показал героев Гарри Поттера в рядах ВСУ

24 мая 2023 18:37
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нейросеть превратила персонажей Гарри Поттера в воинов ВСУ — удивительные фото
Нейросеть превратила персонажей Гарри Поттера в украинских защитников. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В современном мире с помощью искусственного интеллекта можно перенести любого человека, персонажа или любимого героя в другой мир. На этот раз в реальность попали персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере. Свои волшебные палочки они сменили на автоматы и вступили в ряды ВСУ.

Как Поттер, Дамблдор, семья Уизли и другие герои фильма "Гарри Поттер" защищают Украину показал пользователь Twitter с псевдонимом @caton.lab. Интересно, что видео настолько понравилось Министерству обороны Украины, что пресс-служба также поделилась этим роликом на официальной странице в Twitter, отметив в сообщении автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Читайте также:

"В мире литературы много персонажей, которые мечтают присоединиться к #UAarmyстать на сторону добра", — отметили в МОУ.

Мы сделали интересные фотоколлажи, позволяющие сравнить героев в волшебном мире и в нашем, где они защищают Украину в рядах ВСУ.

Гарри Поттер

Интересно, какое звание имел бы главный герой и какие задачи выполнял бы на фронте?

 

Искусственный интеллект превратил Гарри Поттера в воина ВСУ
Гарри Поттер. Фото: Новини.LIVE

Рон Уизли

Товарищ Гарри Поттера, готовый защищать Украину.

 

Как выглядит Рон Уизли в форме ВСУ: фото нейросети
Рон Уизли. Фото: Новини.LIVE

Невилл Лонгботтом

Невилл отважно сражался с силами зла в волшебном мире, поэтому в реальности он должен быть таким же храбрым воином.

 

Как выглядят герои Гарри Поттера в форме ВСУ: фото искусственного интеллекта
Невилл Лонгботтом. Фото: Новини.LIVE

Драко Малфой

Даже Драко готов сражаться за свободу Украины.

 

Драко Малфой защищает Украину: фото нейросети
Драко Малфой. Фото: Новини.LIVE

Альбус Дамблдор

Дамблдор, очевидно, служил бы в Главном управлении разведки. На это указывает эмблема совы.

 

Как бы выглядел Альбус Дамблдор в рядах ВСУ
Альбус Дамблдор. Фото: Новини.LIVE

Рубеус Хагрид

А какую бы задачу выполнял Хагрид?

 

Как бы выглядел Рубеус Хагрид в рядах ВСУ
Рубеус Хагрид. Фото: Новини.LIVE

Артур Уизли

Артур Уизли серьезный военный.

 

Герои Гарри Поттера превратились в воинов ВСУ: как выглядят
Артур Уизли. Фото: Новини.LIVE

Фред и Джордж Уизли

Братья Уизли на защите Украины!

 

Как бы выглядели Фред и Джордж Уизли, если бы служили в ВСУ
Фред и Джордж Уизли. Фото: Новини.LIVE

Северус Снейп

Северус Снейп сумел втереться в доверие к величайшему злу в мире "Гарри Поттера", так что и в реальной жизни он легко мог бы быть шпионом.

 

Гарри Поттер в рядах ВСУ: искусственный интеллект показал фото
Северус Снейп. Фото: google.com

Ждем фото Гермионы в роли украинской снайперши.

Напомним, мы показывали яркие и креативные фото популярных супергероев в украинских вышиванках, которые создал искусственный интеллект.

Также мы демонстрировали, как искусственный интеллект "оживил" Мону Лизу, Венеру Милосскую и Геркулеса. На этот раз нейросеть перенесла в настоящий мир героев мировых шедевров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас