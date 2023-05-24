Нейросеть превратила персонажей Гарри Поттера в воинов ВСУ — удивительные фото

Нейросеть превратила персонажей Гарри Поттера в украинских защитников. Фото: Новини.LIVE

В современном мире с помощью искусственного интеллекта можно перенести любого человека, персонажа или любимого героя в другой мир. На этот раз в реальность попали персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере. Свои волшебные палочки они сменили на автоматы и вступили в ряды ВСУ.

Как Поттер, Дамблдор, семья Уизли и другие герои фильма "Гарри Поттер" защищают Украину показал пользователь Twitter с псевдонимом @caton.lab. Интересно, что видео настолько понравилось Министерству обороны Украины, что пресс-служба также поделилась этим роликом на официальной странице в Twitter, отметив в сообщении автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

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"В мире литературы много персонажей, которые мечтают присоединиться к #UAarmy — стать на сторону добра", — отметили в МОУ.

Мы сделали интересные фотоколлажи, позволяющие сравнить героев в волшебном мире и в нашем, где они защищают Украину в рядах ВСУ.

Гарри Поттер

Интересно, какое звание имел бы главный герой и какие задачи выполнял бы на фронте?

Гарри Поттер. Фото: Новини.LIVE

Рон Уизли

Товарищ Гарри Поттера, готовый защищать Украину.

Рон Уизли. Фото: Новини.LIVE

Невилл Лонгботтом

Невилл отважно сражался с силами зла в волшебном мире, поэтому в реальности он должен быть таким же храбрым воином.

Невилл Лонгботтом. Фото: Новини.LIVE

Драко Малфой

Даже Драко готов сражаться за свободу Украины.

Драко Малфой. Фото: Новини.LIVE

Альбус Дамблдор

Дамблдор, очевидно, служил бы в Главном управлении разведки. На это указывает эмблема совы.

Альбус Дамблдор. Фото: Новини.LIVE

Рубеус Хагрид

А какую бы задачу выполнял Хагрид?

Рубеус Хагрид. Фото: Новини.LIVE

Артур Уизли

Артур Уизли серьезный военный.

Артур Уизли. Фото: Новини.LIVE

Фред и Джордж Уизли

Братья Уизли на защите Украины!

Фред и Джордж Уизли. Фото: Новини.LIVE

Северус Снейп

Северус Снейп сумел втереться в доверие к величайшему злу в мире "Гарри Поттера", так что и в реальной жизни он легко мог бы быть шпионом.

Северус Снейп. Фото: google.com

Ждем фото Гермионы в роли украинской снайперши.

Напомним, мы показывали яркие и креативные фото популярных супергероев в украинских вышиванках, которые создал искусственный интеллект.

Также мы демонстрировали, как искусственный интеллект "оживил" Мону Лизу, Венеру Милосскую и Геркулеса. На этот раз нейросеть перенесла в настоящий мир героев мировых шедевров.