Нейросеть превратила персонажей Гарри Поттера в воинов ВСУ — удивительные фото

Автоматы вместо волшебных палочек: ИИ показал героев Гарри Поттера в рядах ВСУ
В современном мире с помощью искусственного интеллекта можно перенести любого человека, персонажа или любимого героя в другой мир. На этот раз в реальность попали персонажи культовой франшизы о Гарри Поттере. Свои волшебные палочки они сменили на автоматы и вступили в ряды ВСУ.
Как Поттер, Дамблдор, семья Уизли и другие герои фильма "Гарри Поттер" защищают Украину показал пользователь Twitter с псевдонимом @caton.lab. Интересно, что видео настолько понравилось Министерству обороны Украины, что пресс-служба также поделилась этим роликом на официальной странице в Twitter, отметив в сообщении автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
"В мире литературы много персонажей, которые мечтают присоединиться к #UAarmy — стать на сторону добра", — отметили в МОУ.
Мы сделали интересные фотоколлажи, позволяющие сравнить героев в волшебном мире и в нашем, где они защищают Украину в рядах ВСУ.
Гарри Поттер
Интересно, какое звание имел бы главный герой и какие задачи выполнял бы на фронте?
Рон Уизли
Товарищ Гарри Поттера, готовый защищать Украину.
Невилл Лонгботтом
Невилл отважно сражался с силами зла в волшебном мире, поэтому в реальности он должен быть таким же храбрым воином.
Драко Малфой
Даже Драко готов сражаться за свободу Украины.
Альбус Дамблдор
Дамблдор, очевидно, служил бы в Главном управлении разведки. На это указывает эмблема совы.
Рубеус Хагрид
А какую бы задачу выполнял Хагрид?
Артур Уизли
Артур Уизли серьезный военный.
Фред и Джордж Уизли
Братья Уизли на защите Украины!
Северус Снейп
Северус Снейп сумел втереться в доверие к величайшему злу в мире "Гарри Поттера", так что и в реальной жизни он легко мог бы быть шпионом.
Ждем фото Гермионы в роли украинской снайперши.
Напомним, мы показывали яркие и креативные фото популярных супергероев в украинских вышиванках, которые создал искусственный интеллект.
Также мы демонстрировали, как искусственный интеллект "оживил" Мону Лизу, Венеру Милосскую и Геркулеса. На этот раз нейросеть перенесла в настоящий мир героев мировых шедевров.