Чат-боти зі штучним інтелектом почали перевершувати людину у творчості, — дослідження

Дослідження штучного інтелекту. Фото: MotorFocus

Чат-боти зі штучним інтелектом великої мовної моделі (LLM) можуть перевершити середньостатистичну людину в творчих завданнях. Йдеться про мозковий штурм щодо альтернативного використання звичайних предметів, що є відображенням різного мислення. Однак люди, які отримали найвищі результати в цих завданнях, все одно перевершили результати найефективніших чат-ботів.

Про це говориться у дослідженні, яке було опубліковане в журналі Scientific Reports, повідомляє SciTechDaily.

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Дивергентне мислення — це тип мисленнєвого процесу, який часто пов’язують із творчістю, акцентуючи увагу на генеруванні багатьох різних ідей або рішень для конкретного завдання.

Зазвичай його оцінюють за допомогою завдання з альтернативного використання (AUT), у якому учасників просять придумати якомога більше альтернативних варіантів застосування предмета повсякденного використання протягом короткого періоду часу. Відповіді оцінюються за чотирма різними категоріями: вільне володіння, гнучкість, оригінальність і детальність.

Міка Койвісто та Сімона Грассіні порівняли відповіді 256 людей-учасників із відповідями трьох чат-ботів штучного інтелекту (ChatGPT3, ChatGPT4 та Copy.Ai) на AUT для чотирьох об’єктів — мотузки, коробки, олівця та свічки. Автори оцінювали оригінальність відповідей, оцінюючи їх за семантичною дистанцією (наскільки відповідь була пов’язана з оригінальним використанням об’єкта) і креативністю.

Обчислювальний метод використовувався для кількісного визначення семантичної дистанції за шкалою від 0 до 2, тоді як оцінювачі, які не бачать авторів відповідей, суб’єктивно оцінювали креативність від 1 до 5. У середньому відповіді, створені чат-ботом, отримали значно вищі бали, ніж людські відповіді як на семантичну дистанцію (0,95 проти 0,91), так і на креативність (2,91 проти 2,47).

Відповіді людини мали набагато більший діапазон в обох показниках — мінімальні бали були набагато нижчими, ніж у відповідей ШІ, але максимальні бали, як правило, вищі. Найкраща відповідь людини перевершила найкращу відповідь кожного чат-бота в семи з восьми категорій.

Ці висновки свідчать про те, що чат-боти штучного інтелекту тепер можуть генерувати творчі ідеї принаймні так само добре, як і звичайна людина. Однак автори зазначають, що вони розглядали лише продуктивність в одному завданні, пов’язаному з оцінкою креативності. Автори припускають, що майбутні дослідження можуть вивчити, як штучний інтелект можна інтегрувати в творчий процес для покращення продуктивності людини.

Також ми писали, що компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, щомісяця заробляє на своїй розробці близько 80 млн доларів. У найближчі 12 місяців сума річного заробітку може сягнути 1 млрд доларів.

Додамо, що експерти з різних галузей розповіли, як штучний інтелект може врятувати світ. Вони наголошують, що все буде поліпшуватися.