Чат-боты с искусственным интеллектом начали превосходить человека в творчестве, — исследование

Исследование искусственного интеллекта. Фото: MotorFocus

Чат-боты с искусственным интеллектом великой речевой модели (LLM) могут превзойти среднестатистического человека в творческих задачах. Речь идет о мозговом штурме по альтернативному использованию обычных предметов, что является отражением разного мышления. Однако люди, получившие высокие результаты в этих задачах, все равно превзошли результаты самых эффективных чат-ботов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщает SciTechDaily.

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Дивергентное мышление — это тип мыслительного процесса, часто связываемый с творчеством, акцентируя внимание на генерировании многих различных идей или решений для конкретной задачи.

Обычно его оценивают с помощью задачи альтернативного использования (AUT), в которой участников просят придумать как можно больше альтернативных вариантов применения предмета повседневного использования в течение короткого периода времени. Ответы оцениваются по четырем разным категориям: свободное владение, гибкость, оригинальность и подробность.

Мика Койвисто и Симона Грассини сравнили ответы 256 человек-участников с ответами трех чат-ботов искусственного интеллекта (ChatGPT3, ChatGPT4 и Copy.Ai) на AUT для четырех объектов – веревки, коробки, карандаша и свечи. Авторы оценивали оригинальность ответов, оценивая их по семантической дистанции (насколько ответ был связан с оригинальным использованием объекта) и креативностью.

Вычислительный метод использовался для количественного определения семантической дистанции по шкале от 0 до 2, тогда как оценщики, не видящие авторов ответов, субъективно оценивали креативность от 1 до 5. В среднем ответы, созданные чат-ботом, получили значительно более высокие баллы, чем человеческие ответы как на семантическую дистанцию (0,95 против 0,91), так и на креативность (2,91 против 2,47).

Ответы человека имели гораздо больший диапазон в обоих показателях — минимальные баллы были намного ниже, чем у ответов ИИ, но максимальные баллы, как правило, выше. Лучший ответ человека превзошел лучший ответ каждого чат-бота в семи из восьми категорий.

Эти выводы свидетельствуют о том, что чат-боты искусственного интеллекта теперь могут генерировать творческие идеи, по крайней мере, так же хорошо, как и обычный человек. Однако авторы отмечают, что они рассматривали только производительность в одной задаче, связанной с оценкой креативности. Авторы предполагают, что будущие исследования могут изучить, как искусственный интеллект можно интегрировать в творческий процесс для улучшения производительности человека.

Также мы писали, что компания OpenAI, создавшая ChatGPT, ежемесячно зарабатывает на своей разработке около 80 млн долларов. В ближайшие 12 месяцев сумма годового заработка может составить 1 млрд долларов.

Добавим, что эксперты из разных областей рассказали, как искусственный интеллект может спасти мир. Они отмечают, что все будет улучшаться.