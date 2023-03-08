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ChatGPT проти коміків: чи може нейромережа написати смішний жарт

8 березня 2023 15:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як жартує штучний інтелект — жарти від ChatGPT
Чи здатен штучний інтелект замінити стендап коміків?
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

ChatGPT зараз в усіх на слуху. Багато спеціалістів пророкують чатботу велике майбутнє й прогнозують, що штучний інтелект вже найближчим часом зможе замінити людину в багатьох професіях. 

Чи здатна нейромережа замінити стендап коміків та написати смішний жарт, дізнавалося видання The Village

Читайте також:

ChatGPT проти українських коміків 

Щоб перевірити чатбот на почуття гумору, його попросили написати жарти у стилі різних українських коміків. 

Ось що з цього вийшло: 

Як ChatGPT пише жарти

Чи здатен чатбот розсмішити

Як штучний інтелект пише жарти

Чи може штучний інтелект замінити коміків

Як можна помітити, у штучного інтелекту поки що не все гаразд із гумором. Можливо через те, що чатбот не ознайомлений з українськими зірками стендапу, але жодних ознак стилю названих коміків в його "жартах" також не помічено. 

Можна зробити висновки, що найближчим часом нейромережа навряд зможе відібрати роботу у гумористів. 

Не допомогла ChatGPT впоратися з жартами й вже готова тема: 

Як жартує ChatGPT

Жарти від ChatGPT

Як відзначають професійні коміки, у генеруванні відповідей чатбот не використовує системний підхід: іноді він обмежується панчлайном без сетапу, іноді прописує повний жарт, іноді робить короткий вступ і привітання з аудиторією, але найчастіше просто надає незв’язні речення. 

А найголовніше — роботу стендап коміка не можна стиснути винятково до написання жартів, оскільки це процес, у якому важливий перформанс і взаємодія з публікою, відповідно до якої може змінюватися матеріал. 

Жарти від ChatGPT для Новини.LIVE

Попри те, що чатбот не впорався із завданнями коміків, ми теж вирішили не стояти осторонь та попросити ChatGPT написати кілька коротеньких жартів.

Ось що запропонував нам штучний інтелект: 

Жарти від ChatGPT

Як жартує ChatGPT

Як чатбот ChatGPT пише анекдоти

Чи може ChatGPT написати хороший жарт

Чи може ChatGPT написати смішний жарт

Можна зробити висновки, що наразі така творча професія як комік недосяжна для штучного інтелекту. І в цій боротьбі однозначно перемагають люди. 

Раніше Новини.LIVE випробували надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі. Що відповів ChatGPT?

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті.  

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