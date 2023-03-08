Как шутит искусственный интеллект — шутки от ChatGPT

ChatGPT против комиков: может ли нейросеть написать смешную шутку
ChatGPT сейчас у всех на слуху. Многие специалисты прочат чат-боту большое будущее и прогнозируют, что искусственный интеллект уже в ближайшее время сможет заменить человека во многих профессиях.
Способна ли нейросеть заменить стендап комиков и написать смешную шутку, узнавало издание The Village.
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ChatGPT против украинских комиков
Чтобы проверить чат-бот на чувство юмора, его попросили написать шутки в стиле разных украинских комиков.
Вот что из этого вышло:
Как можно заметить, у искусственного интеллекта пока не все хорошо с юмором. Возможно, потому, что чат-бот не ознакомлен с украинскими звездами стендапа, но никаких признаков стиля названных комиков в его "шутках" также не замечено.
Можно заключить, что в ближайшее время нейросеть вряд ли сможет отобрать работу у юмористов.
Не помогла ChatGPT справиться с шутками и готовая тема:
Как отмечают профессиональные комики, в генерировании ответов чат-бот не использует системный подход: иногда он ограничивается панчлайном без сетапа, иногда прописывает полную шутку, иногда делает короткое вступление и поздравление с аудиторией, но зачастую просто дает бессвязные предложения.
А самое главное — работу стендап комика нельзя сжать исключительно до написания шуток, поскольку это процесс, в котором важен перформанс и взаимодействие с публикой, согласно которой может изменяться материал.
Шутки от ChatGPT для Новини.LIVE
Несмотря на то, что чат-бот не справился с задачами комиков, мы тоже решили не стоять в стороне и попросить ChatGPT написать несколько коротких шуток.
Вот что предложил нам искусственный интеллект:
Можно сделать вывод, что в настоящее время такая творческая профессия как комик недостижима для искусственного интеллекта. И в этой борьбе однозначно побеждают люди.
Ранее Новини.LIVE опробовали сверхпопулярный чат-бот, спросив который, по его мнению, список 100 лучших книг по всему миру. Что ответил ChatGPT?
Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.