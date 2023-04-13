ChatGPT створив власну мову: уже спілкується з користувачами

Що вміє ChatGPT. Фото: google.com

ChatGPT створив власну мову для розширення розмов, збільшивши їх ліміт до 8K. Користувачі платформи виявили, що GPT-4 може стискати довші розмови в коротких формах завдяки нещодавно створеній мові стиснення, яку пізніше можна використовувати як нову підказку.

Про це пише Portaltele.

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ChatGPT пропонує стиснуту форму розмови, яку можна використовувати в новому запиті в чаті, що перенесе всі дані з попередньої бесіди. Це не тільки дозволяє продовжувати ваші попередні розмови з чат-ботом ШІ, але й технічно розширює їх за межі загальної кількості слів.

ChatGPT має обмеження в кількості слів, що становить майже 25 тис., хоч інші звіти натякають на обмеження в 8 тис. Тобто існує ймовірність, що розмова з ChatGPT буде перервана посередині. Платформа просто створює стиснене повідомлення самостійно для кращого розуміння контексту.

Повідомляється, що ця мова не є зібранням усіх відомих світу мов і далека від досконалості. Однак є спостереження, що з новим методом стиснення мови найкраще працює GPT-4, який є найдосконалішою версією чат-бота OpenAI від AI.

Нагадаємо, що безліч людей використовують ChatGPT з цікавості чи для розваги. Однак серед нас є ще одна когорта населення — учні та студенти, які з радістю перекинуть тяжкий граніт науки на металеві плечі чат-бота. Викладачі розповіли, чим ChatGPT може бути небезпечним для навчання.