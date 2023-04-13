Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow ChatGPT создал собственный язык: уже общается с пользователями arrow

ChatGPT создал собственный язык: уже общается с пользователями

13 апреля 2023 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ChatGPT создал собственный язык: уже общается с пользователями
Что умеет ChatGPT | Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

ChatGPT создал собственный язык для расширения разговоров, увеличив их предел до 8K. Пользователи платформы обнаружили, что GPT-4 может сжимать более длинные разговоры в коротких формах благодаря недавно созданному языку сжатия, который позже можно использовать в качестве новой подсказки.

Об этом пишет Portaltele.

Читайте также:

Подробности

ChatGPT предлагает сжатую форму разговора, которую можно использовать в новом запросе в чате, что перенесет все данные из предыдущей беседы. Это не только позволяет продолжать ваши разговоры с чат-ботом ИИ, но и технически расширяет их за пределы общего количества слов.

ChatGPT имеет ограничение в количестве слов, что составляет почти 25 тыс., хотя другие отчеты намекают на ограничения в 8 тыс. То есть существует вероятность, что разговор с ChatGPT будет прерван посередине. Платформа просто создает сжатое сообщение самостоятельно для лучшего понимания контекста.

Сообщается, что этот язык не является собранием всех известных миру языков и далек от совершенства. Однако есть наблюдение, что с новым методом сжатия языка лучше работает GPT-4, который является самой совершенной версией чат-бота OpenAI от AI.

Напомним, что множество людей используют ChatGPT из любопытства или для развлечения. Однако среди нас есть еще одна когорта населения — ученики и студенты, которые с радостью перекинут тяжелый гранит науки на металлические плечи чат-бота. Преподаватели рассказали, чем ChatGPT может быть опасным для обучения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB