ChatGPT создал собственный язык: уже общается с пользователями

Что умеет ChatGPT | Фото: google.com

ChatGPT создал собственный язык для расширения разговоров, увеличив их предел до 8K. Пользователи платформы обнаружили, что GPT-4 может сжимать более длинные разговоры в коротких формах благодаря недавно созданному языку сжатия, который позже можно использовать в качестве новой подсказки.

Об этом пишет Portaltele.

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ChatGPT предлагает сжатую форму разговора, которую можно использовать в новом запросе в чате, что перенесет все данные из предыдущей беседы. Это не только позволяет продолжать ваши разговоры с чат-ботом ИИ, но и технически расширяет их за пределы общего количества слов.

ChatGPT имеет ограничение в количестве слов, что составляет почти 25 тыс., хотя другие отчеты намекают на ограничения в 8 тыс. То есть существует вероятность, что разговор с ChatGPT будет прерван посередине. Платформа просто создает сжатое сообщение самостоятельно для лучшего понимания контекста.

Сообщается, что этот язык не является собранием всех известных миру языков и далек от совершенства. Однако есть наблюдение, что с новым методом сжатия языка лучше работает GPT-4, который является самой совершенной версией чат-бота OpenAI от AI.

Напомним, что множество людей используют ChatGPT из любопытства или для развлечения. Однако среди нас есть еще одна когорта населения — ученики и студенты, которые с радостью перекинут тяжелый гранит науки на металлические плечи чат-бота. Преподаватели рассказали, чем ChatGPT может быть опасным для обучения.