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ChatGPT відтепер доступний в українському App Store

2 червня 2023 03:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ChatGPT відтепер доступний в українському App Store
ChatGPT у телефоні. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мобільний застосунок лабораторії OpenAI, у якому є чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, став доступний в Україні. Щоправда, поки він доступний лише на iOS.

Додаток вже можна завантажити в App Store.

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Як завантажити ChatGPT

  •  Необхідно оновити ПЗ до iOS 16.1 та вище.
  • У новому iOS-додатку користувачі повинні створити обліковий запис на платформі OpenAI.

Зауважимо, ChatGPT на iOS запустили у середині травня: він був доступний лише у США. Користувачам Android він наразі не буде доступний. Але компанія обіцяє згодом адаптувати ChatGPT і під цю операційну систему.

Нагадаємо, у компанії Apple не хочуть, аби її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.

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