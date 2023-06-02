ChatGPT відтепер доступний в українському App Store
Мобільний застосунок лабораторії OpenAI, у якому є чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, став доступний в Україні. Щоправда, поки він доступний лише на iOS.
Додаток вже можна завантажити в App Store.
Як тільки чат-бот з’явившись в українському App Store, він одразу посів перше місце серед додатків у розділі "Продуктивність".
Як завантажити ChatGPT
- Необхідно оновити ПЗ до iOS 16.1 та вище.
- У новому iOS-додатку користувачі повинні створити обліковий запис на платформі OpenAI.
Зауважимо, ChatGPT на iOS запустили у середині травня: він був доступний лише у США. Користувачам Android він наразі не буде доступний. Але компанія обіцяє згодом адаптувати ChatGPT і під цю операційну систему.
Нагадаємо, у компанії Apple не хочуть, аби її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.