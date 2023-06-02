ChatGPT відтепер доступний в українському App Store

ChatGPT у телефоні. Фото: google.com

Мобільний застосунок лабораторії OpenAI, у якому є чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, став доступний в Україні. Щоправда, поки він доступний лише на iOS.

Додаток вже можна завантажити в App Store.

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Як завантажити ChatGPT

Необхідно оновити ПЗ до iOS 16.1 та вище.

У новому iOS-додатку користувачі повинні створити обліковий запис на платформі OpenAI.

Зауважимо, ChatGPT на iOS запустили у середині травня: він був доступний лише у США. Користувачам Android він наразі не буде доступний. Але компанія обіцяє згодом адаптувати ChatGPT і під цю операційну систему.

Нагадаємо, у компанії Apple не хочуть, аби її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.