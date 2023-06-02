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ChatGPT теперь доступен в украинском App Store

2 июня 2023 03:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ChatGPT теперь доступен в украинском App Store
ChatGPT в телефоне. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мобильное приложение лаборатории OpenAI, в котором есть чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, стало доступно в Украине. Правда, пока оно доступно только на iOS.

Приложение уже можно загрузить в App Store.

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Как скачать ChatGPT

  • Необходимо обновить ПО до iOS 16.1 и выше.
  • В новом iOS-приложении пользователи должны создать аккаунт на платформе OpenAI.

Отметим, что ChatGPT на iOS запустили в середине мая: он был доступен только в США. Пользователям Android он пока не будет доступен. Но компания обещает впоследствии адаптировать ChatGPT и под эту операционную систему.

Напомним, в компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.

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