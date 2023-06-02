ChatGPT теперь доступен в украинском App Store

ChatGPT в телефоне. Фото: google.com

Мобильное приложение лаборатории OpenAI, в котором есть чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, стало доступно в Украине. Правда, пока оно доступно только на iOS.

Приложение уже можно загрузить в App Store.

Читайте также:

Как только чат-бот появившись в украинском App Store, он сразу занял первое место среди приложений в разделе "Производительность".

Как скачать ChatGPT

Необходимо обновить ПО до iOS 16.1 и выше.

В новом iOS-приложении пользователи должны создать аккаунт на платформе OpenAI.

Отметим, что ChatGPT на iOS запустили в середине мая: он был доступен только в США. Пользователям Android он пока не будет доступен. Но компания обещает впоследствии адаптировать ChatGPT и под эту операционную систему.

Напомним, в компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.