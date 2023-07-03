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Де знайти аналоги російського програмного забезпечення: відповідь Держспецзв'язку

3 липня 2023 23:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Де знайти аналоги російського програмного забезпечення: відповідь Держспецзв'язку
Програмне забезпечення. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Використання російського програмного забезпечення становить значний ризик для українських компаній усіх форм власності. Деякі з них продовжують застосовувати програмне забезпечення з Росії, незважаючи на можливі наслідки.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

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Агентство Держспецзв'язку попереджає, що, користуючись російськими програмами, українці не лише підтримують економіку агресора, а й допускають можливість доступу російських спеціальних служб до їхніх даних.

У відомстві уточнили, що на вебплатформі Replace russian software with Ukrainian solutions надано список українських альтернатив російському програмному забезпеченню.

"Центральні органи виконавчої влади (крім тих, для кого це обов'язково) можуть звертатися для організації закупівель безпечного програмного забезпечення до централізованої закупівельної організації ЦЗО ДП "УСС", яка здійснює перевірку контрагентів та походження програмних продуктів", — йдеться у повідомленні.

Програмне забезпечення
Українські аналоги українського програмного забезпечення. Фото: скриншот
Програмне забезпечення
Українські аналоги українського програмного забезпечення. Фото: скриншот
Програмне забезпечення
Українські аналоги українського програмного забезпечення. Фото: скриншот
Програмне забезпечення
Українські аналоги українського програмного забезпечення. Фото: скриншот
Програмне забезпечення
Українські аналоги українського програмного забезпечення. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Мінцифри поділилася здобутками української IT-армії на цифровому фронті. Наголошується, що українські хакери розкрили дані сотень тисяч росіян, а також проводили постійні DDoS-атаки.

Також ми писали, що хакери з команди Кібер опору зламали пошту колаборантки, яка збирала дані проукраїнських мешканців Мелітополя. Вона також закликала анонімно доносити на українців та співпрацювати з ворогом.

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