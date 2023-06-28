Украинские хакеры раскрыли огромное количество частных данных россиян

Иллюстративное изображение хакера. Фото: google.com

Минцифра поделилась достижениями украинской IT-армии на цифровом фронте. Отмечается, что украинские хакеры раскрыли данные сотен тысяч россиян, а также проводили постоянные DDoS-атаки.

Об этом Минцифра сообщает на своей Telegram-странице.

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Только за шесть месяцев активной работы киберволонтеров объем DDoS-атак на российские интернет-ресурсы вырос на 58% по сравнению с 2022 годом.

За июнь украинские хакеры:

Разоблачили данные российских страховых компаний Renaissance Insurance и Russian Standard Insurance. Последствия почувствовали 745 000+ россиян.

Обнародовали утечку информации от крупнейшего туристического магазина в Москве SPORT MARATHON. Последствия почувствовали 361 664 клиентов.

Приостановили работу региональных российских сайтов. В частности, правительственных веб-сайтов Оренбурга, онлайн-сервисов в Липецке, Нижнем Новгороде, Астрахани, Красноярске и Пермской области.

Начали сбор информации о веб-камерах на улицах Украины, чтобы враг не смог использовать их для корректировки ракетных ударов.

Напомним, ранее мы писали, что хакеры из команды "Кибер сопротивления" взломали почту коллаборантки, собиравшей данные проукраинских жителей Мелитополя. Она также призвала анонимно доносить на украинцев и сотрудничать с врагом.

Добавим, украинцев предупредили о мошенниках, которые "завелись" на сервисе UKR.NET. Злоумышленники пытаются получить доступ к почтовым ящикам пользователей и рассылают им сомнительные сообщения.