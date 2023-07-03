Где найти аналоги российского программного обеспечения: ответ Госспецсвязи

Программное обеспечение. Фото: google

Использование российского программного обеспечения представляет значительный риск для украинских компаний всех форм собственности. Некоторые из них продолжают применять программное обеспечение из России, несмотря на возможные последствия.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

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Украинские аналоги российского программного обеспечения

Агентство Госспецсвязи предупреждает, что, пользуясь российскими программами, украинцы не только поддерживают экономику агрессора, но и допускают возможность доступа российских специальных служб к их данным.

В ведомстве уточнили, что на веб-платформе Replace russian software with Ukrainian solutions предоставлен список украинских альтернатив российскому программному обеспечению.

"Центральные органы исполнительной власти (кроме тех, для кого это обязательно) могут обращаться для организации закупок безопасного программного обеспечения в централизованную закупочную организацию ЦЗО ГП "УСС", которая осуществляет проверку контрагентов и происхождение программных продуктов", — говорится в сообщении.

Украинские аналоги российского программного обеспечения. Фото: скриншот

Украинские аналоги российского программного обеспечения. Фото: скриншот

Украинские аналоги российского программного обеспечения. Фото: скриншот

Украинские аналоги российского программного обеспечения. Фото: скриншот

Украинские аналоги российского программного обеспечения. Фото: скриншот

Напомним, что Минцифры поделилась достижениями украинской IT-армии на цифровом фронте. Отмечается, что украинские хакеры раскрыли данные сотен тысяч россиян, а также проводили постоянные DDoS-атаки.

Также мы писали, что хакеры из команды "Кибер сопротивления" взломали почту коллаборантки, собиравшей данные проукраинских жителей Мелитополя. Она также призвала анонимно доносить на украинцев и сотрудничать с врагом.