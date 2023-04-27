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К компьютерам с ОС Windows 11 теперь можно подключить свой iPhone

27 апреля 2023 13:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
К компьютерам с ОП Windows 11 теперь можно подключить свой iPhone
В скором времени пользователям будет доступна синхронизация ПК с iPhone. Фото: pon.org.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Для прямой синхронизации iPhone с компьютером на Windows 11 Приложение Microsoft "Связь с телефоном" получило поддержку операционной системы iOS. Тестирование в бета-режиме проходило с февраля 2023 года.

Пhо это пишет издание T4.

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Что известно

Это означает, что пользователи могут соединить iPhone с компьютером на операционной системе Windows.

С конца апреля функцию запустили в глобальном масштабе: для 85 регионов на 39 языках. По словам специалистов, пользователям будет доступно большинство стандартных возможностей для удобной совместной работы iPhone и ПК.

Что необходимо сделать для синхронизации

Для того чтобы объединить девайсы, требуются следующие сервисы: "Связь с телефоном" на компьютере, "Связь с Windows" на iPhone и активный Bluetooth на обоих устройствах.

В скором времени пользователям будет доступна синхронизация ПК с iPhone. Фото: t4.com.ua

"Технология предлагает осуществление и прием телефонных звонков, отправку и получение текстовых сообщений и просмотр сообщений iOS непосредственно на рабочем столе Windows 11, что в целом очень приближено к непрерывности на Mac. Кроме того, есть и такая приятная мелочь, как отслеживание уровня заряда аккумулятора iPhone " , — говорится в сообщении.

Однако сообщения доставляются на компьютер только тогда, когда iPhone подключен через Bluetooth.

В Microsoft говорят, что поддержка iOS заработает по всему миру до середины мая. На iPhone должна быть установлена как минимум iOS 14, а на компьютере требуется последняя версия приложения "Связь с телефоном".

Напомним, ранее мы писали, что Apple в ближайшее время выпустит обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds+. Они будут поддерживать пространственное звучание и проработать до 36 часов от одного заряда (если учитывать аккумулятор зарядного кейса). В комплекте покупатели найдут четыре размера амбушюр для максимального комфорта.

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