Ви неправильно заряджаєте смартфон: розповідаємо, як продовжити життя батареї

Можливо, ви теж заряджаєте його непраивльо? Фото: Pexels

Багато людей вважають, що повна розрядка, а потім зарядка телефону до 100% допоможе продовжити термін його служби. Однак насправді якість роботи смартфона залежить зовсім не від цього. Далі розповімо про те, як правильно заряджати смартфон.

Про правила поводження з гаджетами написав портал Santeplus.

Читайте також:

Дослідження, проведене Battery University, свідчить, що весь цей час ми помилялись: часткове заряджання та розрядження насправді зменшує загальне навантаження на батарею та сприяє подовженню терміну її служби. Тому замість того щоб чекати, поки телефон розрядиться до 0%, варто заряджати його протягом короткого часу кілька разів протягом дня. Якщо ви будете чинити саме так, то батарея не перевантажуватиметься, що сприятиме підвищенню продуктивності гаджета.

Чи варто лишати телефон на зарядці на ніч?

За даними Kursor, авторитетного видання про нові технології, багато власників смартфонів взяли за звичку залишати свої пристрої підключеними до мережі на ніч, щоб зарядити їх до 100%. Втім, це може завдати величезної шкоди, адже сучасні телефони зазвичай досягають максимального заряду за кілька годин. Отже, потреби залишати їх підключеними до зарядного пристрою протягом тривалого часу немає, адже, по-перше, це може призвести до перезарядження, що може негативно вплинути на стан акумулятора в довгостроковій перспективі, по-друге, залишений на ніч чи без нагляду на зарядці гаджет — це одна із найпоширеніших причин пожеж.

Як правильно заряджати телефон?

Експерти рекомендують застосувати кілька простих практик заряджання аби максимально збільшити продуктивність акумулятора телефону.

1. Уникайте перезарядки: як тільки ваш телефон досягне максимального заряду, негайно від’єднайте його від зарядного пристрою. Не залишайте його підключеним в зарядженому стані та на ніч.

2. Оптимізуйте цикли зарядки: якщо можливо, намагайтеся підтримувати рівень заряду батареї між 20% і 80%. Цей діапазон вважається ідеальним для підтримки працездатності батареї та максимізації її загального терміну служби.

3. Використовуйте оригінальні зарядні пристрої: щоб забезпечити найкраще заряджання, використовуйте оригінальний зарядний пристрій, наданий виробником. Альтернативні зарядні пристрої можуть не забезпечувати належної напруги чи струму, необхідних для оптимальної роботи акумулятора.

Нещодавно ми писали про те, що Apple заборонила своїм співробітникам користуватися ШІ.

Також ми писали, що водійське посвідчення тепер можна замінити в "Дії".