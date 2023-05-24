Вы неправильно заряжаете смартфон: рассказываем, как продлить жизнь батареи

Возможно, вы тоже заряжаете его неправильно? Фото: Pexels

Многие считают, что полная разрядка, а затем зарядка телефона до 100% поможет продлить срок его службы. Однако на самом деле качество работы смартфона зависит совсем не от этого. Далее расскажем о том, как правильно заряжать смартфон.

О правилах обращения с гаджетами написал портал Santeplus.

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Исследование, проведенное Battery University, свидетельствует, что все это время мы ошибались: частичная зарядка и разрядка уменьшает общую нагрузку на батарею и способствует продлению срока ее службы. Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока телефон разрядится до 0%, следует заряжать его в течение короткого времени несколько раз в течение дня. Если вы будете поступать именно так, то батарея не будет перегружаться, что может способствовать повышению производительности гаджета.

Следует ли оставлять телефон на зарядке на ночь?

По данным Kursor, авторитетного издания о новых технологиях, многие владельцы смартфонов привыкли оставлять свои устройства подключенными к сети на ночь, чтобы зарядить их до 100%. Впрочем, это может нанести огромный ущерб, ведь современные телефоны обычно достигают максимального заряда всего за несколько часов. Следовательно, потребности оставлять их подключенными к зарядному устройству в течение длительного времени нет, ведь, во-первых, это приведет к перезарядке, что может отрицательно повлиять на состояние аккумулятора в долгосрочной перспективе, во-вторых, оставленный на ночь или без присмотра на зарядке гаджет — это одна из самых распространенных причин пожара.

Как правильно заряжать телефон?

Эксперты рекомендуют применить несколько простых практик зарядки, чтобы максимально увеличить производительность аккумулятора телефона.

1. Избегайте перезарядки: как только телефон достигнет максимального заряда, немедленно отсоедините его от зарядного устройства. Не оставляйте его подключенным в заряженном состоянии ночью.

2. Оптимизируйте циклы зарядки: если возможно, старайтесь поддерживать уровень заряда батареи между 20% и 80%. Этот диапазон считается идеальным для поддержания работоспособности батареи и максимизации ее общего срока службы.

3. Используйте оригинальные зарядные устройства. Для обеспечения наилучшей зарядки используйте оригинальное зарядное устройство, предоставленное изготовителем. Альтернативные зарядные устройства могут не обеспечивать надлежащего напряжения или тока, необходимых для оптимальной работы аккумулятора.

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