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Apple назвала дату презентації iPhone 15

29 серпня 2023 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Apple назвала дату презентації iPhone 15
Смартфон від Apple. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія Apple оголосила, що 12 вересня відбудеться осіння презентація, на якій покажуть iPhone 15. Пресзахід відбудеться у штаб-квартирі Apple в Купертіно.

Про це повідомляє CNBC.

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Осіння презентація Apple

Компанія почала надсилати журналістам запрошення на презентацію 12 вересня. Вона буде транслюватися на сайті Apple з 20:00 за київським часом. 

"Очікується, що нові моделі iPhone, які, ймовірно, будуть називатися iPhone 15, використовуватимуть зарядний порт USB-C після того, як у жовтні ЄС ухвалив історичний закон, що вимагає від усіх мобільних телефонів, планшетів і камер, які продаються в ЄС, використовувати USB-C для дротової зарядки, з кінцевим терміном введення в дію 28 грудня 2024 року", — йдеться в повідомленні.

На осінній презентації компанія також може анонсувати нові Apple Watch.

Видання пише, що на вересневому заході Apple зазвичай випускає нову версію iOS для iPhone. Цього року ПЗ iOS 17 передбачає більш візуальний ідентифікатор абонента та кращу автокорекцію.

Нагадаємо, Apple працює над оновленим iPad Pro 2024 року, щоб сколихнути ринок планшетів, який перебуває у глибокій кризі. Експерти обіцяють найбільші зміни в пристрої за останні п'ять років.

Також ми писали, що в Apple представили нові функції для програми "Карти". Зміни є не дуже помітними, проте з'явилася нова функція, на яку довго чекали.

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