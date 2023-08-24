Нові можливості: в Apple з'явилася довгоочікувана функція

Користування картами. Ілюстративне фото: Michael Simon/IDG

В Apple представили нові функції для програми "Карти". Зміни є не дуже помітними, проте з'явилася нова функція, на яку довго чекали.

Про це пише MacRumors.

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Відтепер на пристрій (в ‌iOS 17‌) можна завантажити карти, аби користуватися ними без доступу до Інтернету. Відтак можна зберегти деяку ділянку території на своєму смартфоні, щоб мати до неї доступ.

Скриншот функції. Джерело: MacRumors

"У режимі збереження зберігається вся інформація, як-от робочі години та рейтинги, а також дозволяє прокладати маршрути від повороту до повороту, тому програма "Карти" в основному працює так само, як і під час підключення, за винятком інформації про дорожній рух у реальному часі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот функції. Джерело: MacRumors

Особливості функції

Крім того, Apple надає можливість завантажити повні міста та прилеглі до них території.

"Apple вказує розмір кожної завантаженої карти, розмір якого залежить від вибраної вами області та вмісту в цій області. Невеликий вибір може становити лише 200 МБ, але більша територія з великою кількістю доріг і підприємств може становити 3 ГБ або більше", — пояснили у матеріалі.

Зарядні електростанції

Також Apple Maps буде відображати доступ в реальному часі до зарядних станцій на маршрутах Карт для тих, хто має електромобілі. Юзери мають змогу обрати потрібну зарядну станцію, яка підходить до їхніх автомобілів.

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