Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Нові можливості: в Apple з'явилася довгоочікувана функція arrow

Нові можливості: в Apple з'явилася довгоочікувана функція

24 серпня 2023 19:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нові можливості: в Apple з'явилася довгоочікувана функція
Користування картами. Ілюстративне фото: Michael Simon/IDG
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Apple представили нові функції для програми "Карти". Зміни є не дуже помітними, проте з'явилася нова функція, на яку довго чекали.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Доступ до карт без Wi-Fi та стільникового зв'язку

Відтепер на пристрій (в ‌iOS 17‌) можна завантажити карти, аби користуватися ними без доступу до Інтернету. Відтак можна зберегти деяку ділянку території на своєму смартфоні, щоб мати до неї доступ.

Apple Maps Offline
Скриншот функції. Джерело: MacRumors

"У режимі збереження зберігається вся інформація, як-от робочі години та рейтинги, а також дозволяє прокладати маршрути від повороту до повороту, тому програма "Карти" в основному працює так само, як і під час підключення, за винятком інформації про дорожній рух у реальному часі", — йдеться у повідомленні.

офлайн карти ios 17
Скриншот функції. Джерело: MacRumors

Особливості функції

Крім того, Apple надає можливість завантажити повні міста та прилеглі до них території.

"Apple вказує розмір кожної завантаженої карти, розмір якого залежить від вибраної вами області та вмісту в цій області. Невеликий вибір може становити лише 200 МБ, але більша територія з великою кількістю доріг і підприємств може становити 3 ГБ або більше", — пояснили у матеріалі.

Зарядні електростанції

Також Apple Maps буде відображати доступ в реальному часі до зарядних станцій на маршрутах Карт для тих, хто має електромобілі. Юзери мають змогу обрати потрібну зарядну станцію, яка підходить до їхніх автомобілів.

Нагадаємо, компанія Samsung Electronics випустила оновлення до застосунку Try Galaxy, що дозволяє користувачам смартфонів на базі інших операційних систем протестувати інтерфейс One UI 5.1.1 та ознайомитися з можливостями Galaxy Z Flip5 та Z Fold5. Також додаток пропонує нову функцію, яка використовує два підключені телефони для імітації користуванням складаним смартфоном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

День незалежності України — яка ціна свободи

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз