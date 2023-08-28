Apple радикально оновить iPad Pro: на що чекати
Apple працює над оновленим iPad Pro 2024 року, щоб сколихнути ринок планшетів, який перебуває у глибокій кризі. Експерти обіцяють найбільші зміни в пристрої за останні п'ять років.
Про це повідомив Bloomberg.
Чому ринок планшетів знаходиться у занепаді
Спочатку iPad розглядався як потенційний наступник комп'ютерів Mac, але наразі пристрій приносить найменший дохід серед основних сегментів Apple. В минулому кварталі продажі впали до найнижчого рівня з початку пандемії коронавірусу у 2020 році.
Загалом продажі настільних комп'ютерів, ноутбуків та планшетів впали після сплеску, спричиненого карантинними обмеженнями під час COVID-19. Від спаду потерпають усі великі виробники, зокрема Samsung та Lenovo. Споживачі не бажають купувати нові планшети або оновлювати старі. Плюс смартфони з великими екранами зробили планшети ще менш необхідними.
Хай там як, але Apple досі є беззаперечним лідером ринку планшетів (37% поставок минулого кварталу). Продажі iPad знижуються, але більшість конкурентів падають ще швидше. За даними IDC, Xiaomi була єдиним великим виробником, який у минулому кварталі збільшив поставки на 42%. Але вони продали лише 1 млн пристроїв у порівнянні з майже 11 млн в Apple.
Яких змін зазнає iPad Pro 2024
- Планшети Apple вперше отримають OLED-дисплеї. Вони чіткіші, яскравіші та точніше відтворюють кольори.
- Нові моделі будуть доступні в 11-дюймовому та 13-дюймовому розмірах (зараз найбільша модель має діагональ 12,9 дюйма).
- З'явиться оновлена клавіатура Magic Keyboard.
Коли дебютує iPad Pro 2024
Нові моделі не будуть частиною великої презентації компанії у вересні. Ймовірно, будуть представлені весною або на початку літа 2024 року.
Раніше ми повідомляли, що Apple виплатить по 65 доларів 3 млн користувачам iPhone. Також вже стали відомі характеристики iPhone 16 2024 року.