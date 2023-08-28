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Apple радикально оновить iPad Pro: на що чекати

28 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple радикально оновить iPad Pro: на що чекати
iPad Pro 2024 має в цілому поліпшити показники продажів планшетів Apple. Фото: ilounge.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple працює над оновленим iPad Pro 2024 року, щоб сколихнути ринок планшетів, який перебуває у глибокій кризі. Експерти обіцяють найбільші зміни в пристрої за останні п'ять років.

Про це повідомив Bloomberg.

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Спочатку iPad розглядався як потенційний наступник комп'ютерів Mac, але наразі пристрій приносить найменший дохід серед основних сегментів Apple. В минулому кварталі продажі впали до найнижчого рівня з початку пандемії коронавірусу у 2020 році.

Загалом продажі настільних комп'ютерів, ноутбуків та планшетів впали після сплеску, спричиненого карантинними обмеженнями під час COVID-19. Від спаду потерпають усі великі виробники, зокрема Samsung та Lenovo. Споживачі не бажають купувати нові планшети або оновлювати старі. Плюс смартфони з великими екранами зробили планшети ще менш необхідними.

Хай там як, але Apple досі є беззаперечним лідером ринку планшетів (37% поставок минулого кварталу). Продажі iPad знижуються, але більшість конкурентів падають ще швидше. За даними IDC, Xiaomi була єдиним великим виробником, який у минулому кварталі збільшив поставки на 42%. Але вони продали лише 1 млн пристроїв у порівнянні з майже 11 млн в Apple.

Яких змін зазнає iPad Pro 2024

  1. Планшети Apple вперше отримають OLED-дисплеї. Вони чіткіші, яскравіші та точніше відтворюють кольори.
  2. Нові моделі будуть доступні в 11-дюймовому та 13-дюймовому розмірах (зараз найбільша модель має діагональ 12,9 дюйма).
  3. З'явиться оновлена клавіатура Magic Keyboard.

Коли дебютує iPad Pro 2024

Нові моделі не будуть частиною великої презентації компанії у вересні. Ймовірно, будуть представлені весною або на початку літа 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що Apple виплатить по 65 доларів 3 млн користувачам iPhone. Також вже стали відомі характеристики iPhone 16 2024 року.

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