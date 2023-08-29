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Apple назвала дату презентации iPhone 15

29 августа 2023 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Apple назвала дату презентации iPhone 15
Смарфон от Apple. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Apple объявила, что 12 сентября состоится осенняя презентация, на которой покажут iPhone15. Пресс-мероприятие состоится в штаб-квартире Apple в Купертино.

Об этом сообщает CNBC.

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Осенняя презентация Apple

Компания начала отправлять журналистам приглашения на презентацию 12 сентября. Она будет транслироваться на сайте Apple с 20:00 по киевскому времени.

"Ожидается, что новые модели iPhone, которые, вероятно, будут называться iPhone 15, будут использовать зарядный порт USB-C после того, как в октябре ЕС принял исторический закон, требующий от всех мобильных телефонов, планшетов и камер, которые продаются в ЕС, использовать USB-C для проводной зарядки, с конечным сроком введения в действие 28 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

На осенней презентации компания может анонсировать новые Apple Watch.

Издание пишет, что на сентябрьском мероприятии Apple обычно выпускает новую версию iOS для iPhone. В этом году ПО iOS 17 предусматривает более визуальный идентификатор абонента и лучшую автокоррекцию.

Напомним, Apple работает над обновленным iPad Pro 2024 года, чтобы всколыхнуть рынок планшетов, находящийся в глубоком кризисе. Эксперты обещают самые большие изменения в устройстве за последние пять лет.

Также мы писали, что в Apple представили новые функции для программы "Карты". Изменения не очень заметны, однако появилась новая функция, которую долго ждали.

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