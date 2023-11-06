Apple оновить усю лінійку iPad у 2024 році, — подробиці
6 листопада 2023 19:45
Найбільш масштабні оновлення очікуються для нового iPad Pro. Фото: tomsguide.com
Наступного року стандартний iPad, iPad Pro, Mini та Air отримають значні оновлення. Зокрема, суттєво зміняться майбутні моделі iPad Pro.
Про це повідомив Bloomberg.
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За словами Марка Гурмана з Bloomberg, 2023-й стане знаковим, позаяк Apple відходить від своєї традиції щорічно представляти нові моделі iPad, починаючи з його дебюту у 2010-му.
Цей факт можна пояснити постійною роботою над розробкою за лаштунками, що вказує на те, що нові iPad просто ще не готові до запуску.
Яких змін зазнає iPad Pro
- iPad Pro 2024 буде оснащений чіпом M3 наступного покоління.
- Модель Pro стане першим в історії Apple виходом на ринок OLED-дисплеїв для iPad, обіцяючи справжні чорні та яскраві кольори.
- Очікується, що нові моделі iPad Pro будуть доступні в 11- і 13-дюймових розмірах.
Раніше ми писали, скільки коштуватиме нове покоління iPad Pro 2024. Також представляли ТОП 5 iPad, які варто купувати у 2023 році.
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