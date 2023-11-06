Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Apple оновить усю лінійку iPad у 2024 році, — подробиці arrow

Apple оновить усю лінійку iPad у 2024 році, — подробиці

6 листопада 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple оновить усю лінійку iPad у 2024 році
Найбільш масштабні оновлення очікуються для нового iPad Pro. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Наступного року стандартний iPad, iPad Pro, Mini та Air отримають значні оновлення. Зокрема, суттєво зміняться майбутні моделі iPad Pro.

Про це повідомив Bloomberg.

Читайте також:

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, 2023-й стане знаковим, позаяк Apple відходить від своєї традиції щорічно представляти нові моделі iPad, починаючи з його дебюту у 2010-му.

Цей факт можна пояснити постійною роботою над розробкою за лаштунками, що вказує на те, що нові iPad просто ще не готові до запуску.

Яких змін зазнає iPad Pro

  • iPad Pro 2024 буде оснащений чіпом M3 наступного покоління.
  • Модель Pro стане першим в історії Apple виходом на ринок OLED-дисплеїв для iPad, обіцяючи справжні чорні та яскраві кольори.
  • Очікується, що нові моделі iPad Pro будуть доступні в 11- і 13-дюймових розмірах.

Раніше ми писали, скільки коштуватиме нове покоління iPad Pro 2024. Також представляли ТОП 5 iPad, які варто купувати у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі