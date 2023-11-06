Apple оновить усю лінійку iPad у 2024 році

Найбільш масштабні оновлення очікуються для нового iPad Pro. Фото: tomsguide.com

Наступного року стандартний iPad, iPad Pro, Mini та Air отримають значні оновлення. Зокрема, суттєво зміняться майбутні моделі iPad Pro.

Про це повідомив Bloomberg.

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За словами Марка Гурмана з Bloomberg, 2023-й стане знаковим, позаяк Apple відходить від своєї традиції щорічно представляти нові моделі iPad, починаючи з його дебюту у 2010-му.

Цей факт можна пояснити постійною роботою над розробкою за лаштунками, що вказує на те, що нові iPad просто ще не готові до запуску.

Яких змін зазнає iPad Pro

iPad Pro 2024 буде оснащений чіпом M3 наступного покоління.

Модель Pro стане першим в історії Apple виходом на ринок OLED-дисплеїв для iPad, обіцяючи справжні чорні та яскраві кольори.

Очікується, що нові моделі iPad Pro будуть доступні в 11- і 13-дюймових розмірах.

Раніше ми писали, скільки коштуватиме нове покоління iPad Pro 2024. Також представляли ТОП 5 iPad, які варто купувати у 2023 році.