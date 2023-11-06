Apple обновит всю линейку iPad в 2024 году

Самые масштабные обновления ожидаются для нового iPad Pro. Фото: tomsguide.com

В следующем году стандартные iPad, iPad Pro, Mini и Air получат значительные обновления. В частности, существенно изменятся будущие модели iPad Pro.

Об этом сообщил Bloomberg.

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, 2023-й станет знаковым, поскольку Apple отходит от своей традиции ежегодно представлять новые модели iPad, начиная с его дебюта в 2010-м.

Этот факт можно объяснить постоянной работой над разработкой за кулисами, что указывает на то, что новые iPad просто еще не готовы к запуску.

Какие изменения претерпевает iPad Pro

iPad Pro 2024 будет оснащен чипом M3 следующего поколения.

Модель Pro станет первым в истории Apple выходом на рынок OLED-дисплеев для iPad, обещая настоящие черный и яркие цвета.

Ожидается, что новые модели iPad Pro будут доступны в 11- и 13-дюймовых размерах.

Раньше мы писали, сколько обойдется новое поколение iPad Pro 2024. Также представляли ТОП 5 iPad, которые стоит покупать в 2023 году.