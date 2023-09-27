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Apple готує ще один оновлений гаджет у 2023 році: що це буде

27 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple готує ще один оновлений гаджет у 2023 році: що це буде
Ймовірно у 2023 році вийде iPad mini 7 з новим чіпом та камерами. Фото: macrumors
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple можливо готується до випуску iPad mini 7-го покоління ще до кінця 2023 року. Принаймні тайванське видання DigiTimes прогнозує зростання частки Apple на ринку планшетів саме завдяки замовленням на iPad mini у четвертому кварталі цього року.

Про це повідомив MacRumors.

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DigiTimes отримує інформацію від постачальників, які виробляють деталі для iPhone та інших продуктів Apple. Його джерела часто надають достовірну інформацію. Втім, сам сайт інколи невірно інтерпретує витоки.

Чи випустять оновлений iPad mini у 2023 році

  • Відомий експерт Марк Гурман з Bloomberg ще на початку цього року повідомляв, що оновлення iPad mini у 2023-му з незначним покращенням характеристик можливе.
  • У серпні інсайдер ShrimpApplePro припустив, що Apple працює над сьомим поколінням iPad mini, та заявив: він бачив докази того, що принаймні одна нова модель iPad з'явиться цього року.
  • Аналітик Apple Мінг-Чі Куо в січні заявив, що сьоме покоління iPad mini, швидше за все, почне серійне виробництво в першому кварталі 2024 року.

Яким будуть зміни в iPad mini 7

  1. Новий чіп. Наразі iPad mini 6 покоління містить чіп A15 Bionic, а нові iPhone 15 та iPhone 15 Pro використовують чіпи A16 та A17 Pro відповідно. Ймовірно, mini 7 також отримає новий чіп.
  2. Нові камери. Можливе оновлення передньої та задньої камер, що потенційно може призвести до появи таких функцій, як Photonic Engine, на iPad вперше.
  3. Зв'язок. В останніх моделях iPad Pro вперше з'явилися Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Дуже ймовірно, що ці можливості з'являться й в iPad mini 7.

Раніше користувачі обрали найулюбленіші з пристроїв Apple, й у ТОП 10 потрапили вісім моделей iPad. Також повідомлялося, що Apple радикально оновить iPad Pro.

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