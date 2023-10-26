Apple планує оновлення навушників AirPods, — характеристики та ціни

Протягом двох наступних років Apple виведе на ринок нові AirPods. Фото: soundguys.com

AirPods стали одними з найбільш продаваних продуктів компанії Apple. Отже, за даними інсайдерів, у 2024-2025 роках на нас чекають оновлені моделі бездротових навушників.

Про це повідомив Bloomberg.

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2024 рік — навушники базового рівня AirPods та AirPods Max.

2025 рік — AirPods Pro.

Чому Apple вирішила оновити AirPods

Навушники — одні з найбільш продаваних продуктів, надто як святковий подарунок. AirPods є популярною додатковою покупкою, коли користувачі обирають новий iPhone. Торік AirPods зайняли 32% глобального ринку бездротових навушників. В компанії Apple відділ "Переносні пристрої, товари для дому та аксесуари", до якого відносяться AirPods, генерує близько 40 млрд доларів щорічно.

Які навушники продає Apple зараз

Найдешевші — AirPods другого покоління за 129 доларів.

Середній сегмент — AirPods третього покоління за 169 доларів.

Вищий сегмент — AirPods Pro за 249 доларів.

Преміум — накладні навушники AirPods Max за 550 доларів.

Третє покоління AirPods продається слабо, адже продукт середнього рівня пропонує не набагато більше, ніж модель за 129 доларів, тому деякі споживачі не бачать сенсу платити додаткові 40 доларів.

З огляду на це, Apple планує поступово зняти з виробництва AirPods другого та третього поколінь та замінити їх двома новими моделями, що коштуватимуть так само як попередники.

Якими будуть оновлені AirPods

Матимуть новий дизайн, але дорожча модель отримає шумозаглушення та оновлений зарядний чохол, який включає динаміки для сповіщень Find My.

Моделі будуть з покращеною посадкою.

Четверте покоління AirPods перейде на USB-C для зарядних кейсів.

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