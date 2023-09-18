Нові дротові навушники Apple EarPods лише за 19 доларів крутіші за AirPods

Ветерани EarPods дадуть фору новішим розробкам Apple. Скриншот: YouTube / MacOtakara

Старенькі дротові навушники EarPods разом з усією серією iPhone 15 перейшли на роз'єм USB-C. Користувачі помітили одну особливість EarPods, якій можуть позаздрити AirPods.

Про це повідомило 9to5mac.

Читайте також:

Тестувальники з Youtube-каналу MacOtakara виявили, що EarPods (USB-C) підтримують відтворення аудіо без втрат (lossless).

Підтримка lossless

"Коли я під'єднав EarPods (USB-C) до свого MacBook Air (M1, 2020) і перевірив налаштування Audio MIDI, EarPods (USB-C) мають розрядність від 16 біт/44,1 кГц до 24 біт. Я зміг підтвердити, що вони оснащені цифро-аналоговим перетворювачем, який підтримує 48 кГц", — йдеться у повідомленні MacOtakara.

Apple Music видає якість до 24 біт / 192 кГц, але в режимі lossless — лише 24 біт / 48 кГц. Отже, EarPods з USB-C повністю сумісні з цими стандартами.

Цікаво, що оновлені AirPods Pro 2 із зарядкою через USB-C підтримують аудіо без втрат лише при використанні з майбутньою гарнітурою Vision Pro від Apple вартістю 3499 доларів, а дротові EarPods з USB-C за ціною в 19 доларів роблять це самостійно.

Раніше Samsung випустила навушники з покемонами. Також ми писали про Bluetooth-колонку Urbanista Malibu, якій взагалі не потрібна зарядка.