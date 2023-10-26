Apple планирует обновление наушников AirPods, — характеристики и цены

В течение двух последующих лет Apple выведет на рынок новые AirPods. Фото: soundguys.com

AirPods стали одними из самых продаваемых продуктов компании Apple. Поэтому, по данным инсайдеров, в 2024-2025 годах нас ждут обновленные модели беспроводных наушников.

Об этом сообщил Bloomberg.

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2024 год — наушники базового уровня AirPods и AirPods Max.

2025 год — AirPods Pro.

Почему Apple решила обновить AirPods

Наушники — одни из самых продаваемых продуктов, особенно как праздничный подарок. AirPods является популярной дополнительной покупкой, когда пользователи выбирают новый iPhone. В прошлом году AirPods заняли 32% глобального рынка беспроводных наушников. В компании Apple отдел "Переносные устройства, товары для дома и аксессуары", к которому относятся AirPods, генерирует около 40 млрд долларов ежегодно.

Какие наушники продает Apple сейчас

Самые дешевые — AirPods второго поколения за 129 долларов.

Средний сегмент — AirPods третьего поколения за 169 долларов.

Высший сегмент — AirPods Pro за 249 долларов.

Премиум — накладные наушники AirPods Max за 550 долларов.

Третье поколение AirPods продается слабо, ведь продукт среднего уровня предлагает немногим больше, чем модель за 129 долларов, поэтому некоторые потребители не видят смысла платить дополнительные 40 долларов.

Учитывая это, Apple планирует постепенно снять с производства AirPods второе и третье поколения и заменить их двумя новыми моделями, которые будут стоить так же как предшественники.

Какими будут обновлены AirPods

Будет новый дизайн, но более дорогая модель получит шумоподавление и обновленный зарядный чехол, включающий динамики для уведомлений Find My.

Модели будут с улучшенной посадкой.

Четвертое поколение AirPods перейдет на USB-C для зарядных кейсов.

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